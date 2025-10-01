Vecindario acoge la IX Feria de Eventos y Celebraciones

La Avenida de Canarias, considerada la pasarela comercial más larga del archipiélago, se prepara para transformarse en un gran escaparate de creatividad, innovación e ilusión con la celebración de la IX Feria de Eventos y Celebraciones. La iniciativa está organizada por ASCOIVE, la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario, y cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible y la Consejería de Desarrollo Económico y Comercio, así como de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

El presidente de ASCOIVE, Juan Pérez Pérez, recuerda que esta feria nació de una necesidad muy cercana: “En Vecindario la gente celebra, se casa, bautiza a sus hijos, organiza comuniones, fiestas y reuniones familiares… y detrás de cada uno de esos momentos hay empresas locales que llevan años trabajando con ilusión. La IX Feria de Eventos y Celebraciones es para mostrar todo ese esfuerzo, para que nuestros vecinos vean que no tienen que irse fuera: aquí mismo, en la Avenida de Canarias, tienen más de 30 marcas dispuestas a hacer que cada celebración sea especial. Por eso invitamos a toda la isla, porque esta feria es el reflejo de la vida de nuestra gente”.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las doce del mediodía y contará con la presencia de Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria; Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico y Comercio del Cabildo de Gran Canaria; Francisco García, alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana; y Verónica Suárez, concejala de Comercio del mismo municipio.

Durante el fin de semana, más de treinta empresas y emprendedores se darán cita en la Avenida de Canarias para mostrar sus productos y servicios vinculados al mundo de los eventos, las celebraciones y la creatividad. Entre los participantes se encuentran marcas y proyectos tan diversos como Globo Fun, Olympus Vega Perfumería Árabe, La Forja 3D Lab, Agapekraft Más que Lettering, el Centro de Estética Avanzada y Formaciones Miriam Gil, Eventos Rosy, Pick Flash, Dfondant Cakes, Bolaños Home, Ecos Centro Comercial, Delisonia, Jocris Creative, More Than Nails, Tattoo Arte, Fogalera, CanaryPhoto, Foto Estudio Domínguez, Chic Kawaii, Pekeplanett, Cosmética Eco Natura, Flash&Fun360, Abricaturas, Hey Vortex, Helamore, Humus – La Burguesa Canaria, Sheila Beauty Center, Pastelitos Deny, Viajes Vueltaacasa, Dreams Design, Krealindo, Soen Shop y Kübik.

El programa de actividades promete convertir la feria en un auténtico espacio de encuentro para vecinos y visitantes. A lo largo de tres días se celebrarán talleres creativos y demostraciones en vivo abiertos a todas las edades, además de una pasarela de ideas y servicios para bodas, comuniones y celebraciones familiares. La zona peatonal será escenario de espectáculos y dinamización, con la participación de los adultos del Ballet de Paulina y el concierto “Celebration”, que reunirá lo mejor del soul, el gospel y el disco. El sábado 4 de octubre, de cinco a ocho de la tarde, los más pequeños serán protagonistas con la gran fiesta infantil Fiestópolis, en la que se espera la participación de más de trescientos niños y niñas de Vecindario en una tarde repleta de juegos, animación y sorpresas.

La IX Feria de Eventos y Celebraciones se presenta como una oportunidad única para que familias, parejas y empresas conozcan de primera mano todo lo que el tejido empresarial local ofrece en materia de creatividad, organización y servicios. Para la concejala de Comercio, Verónica Suárez, el valor de esta cita va mucho más allá de lo económico: “Cuando apoyamos a ASCOIVE no solo estamos respaldando a una asociación: estamos invirtiendo en el talento de nuestros empresarios, en la creatividad de nuestros emprendedores y en la vida de nuestras familias. Esta feria es un ejemplo de cómo, trabajando de la mano, transformamos la Avenida de Canarias en un gran espacio de oportunidades. ASCOIVE es un socio imprescindible para la Concejalía de Comercio, porque representa la voz y la fuerza de nuestros empresarios que quieren seguir creciendo con inteligencia y con visión de futuro”.