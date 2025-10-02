La activista grancanaria Bianca Milacic denuncia que ha sido detenida en la flotilla y exige su libertad
Militares israelíes abordaron la pasada madrugada varios barcos de la Global Sumud Flotilla, entre ellos, en el que viajaba la artista que pinta murales en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria
La activista residente en Gran Canaria Bianca Milacic ha denunciado que ha sido detenida en aguas internacionales por los militares israelíes que abordaron la pasada madrugada varios barcos de la Global Sumud Flotilla.
Como ha ocurrido con el resto de arrestados durante la noche, Milacic (Gales, Reino Unido, 1989) ha publicado en redes sociales, en su caso Instagram, un vídeo pregrabado durante la travesía en el que da cuenta de su situación, en español e inglés.
"Hola, mi nombre es Bianca Milacic. Y si estáis viendo esto es porque he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes. Exijo a mi Gobierno que exija mi libertad y pare el genocidio", dice.
Pinturas en la calle Triana
Residente en Gran Canaria desde 2018, donde son muy populares sus murales pintados a tiza en el suelo en calles como Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, Milacic se embarcó el 31 de agosto en Barcelona en la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.
A lo largo de su travesía por el Mediterráneo, Milacic ha ido publicando vídeos en Instagram en los que relataba el estado de ánimo de sus compañeros y el hostigamiento y sabotaje que varios barcos sufrieron por drones, presuntamente, enviados por Israel.
"Anoche tuvimos mucho movimiento de dron, algún barco no identificado se acercó a la flotilla y estaba circundándonos... Seguimos hacia Gaza, seguimos intentando romper este bloqueo ilegal. Cualquier intento de pararnos es ilegal", aseguraba en el publicado el miércoles 1 de octubre, horas antes de ser interceptada.
Protestas en Gran Canaria
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales
- El pleito por dos parcelas de Maspalomas acaba con el pago de ocho millones a Lopesan
- La alcaldesa de Ingenio admite la alarma en El Burrero: 'La gente está muy asustada
- Señor Tiempo vence al Perro Maldito
- Una semana más de paros parciales en las guaguas antes de los totales
- Así será el nuevo pabellón de Infecar: 'Moderno, versátil y sostenible