La activista grancanaria Bianca Milacic denuncia que ha sido detenida en la flotilla y exige su libertad

La activista residente en Gran Canaria Bianca Milacic ha denunciado que ha sido detenida en aguas internacionales por los militares israelíes que abordaron la pasada madrugada varios barcos de la Global Sumud Flotilla.

Como ha ocurrido con el resto de arrestados durante la noche, Milacic (Gales, Reino Unido, 1989) ha publicado en redes sociales, en su caso Instagram, un vídeo pregrabado durante la travesía en el que da cuenta de su situación, en español e inglés.

"Hola, mi nombre es Bianca Milacic. Y si estáis viendo esto es porque he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes. Exijo a mi Gobierno que exija mi libertad y pare el genocidio", dice.

Pinturas en la calle Triana

Residente en Gran Canaria desde 2018, donde son muy populares sus murales pintados a tiza en el suelo en calles como Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, Milacic se embarcó el 31 de agosto en Barcelona en la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

A lo largo de su travesía por el Mediterráneo, Milacic ha ido publicando vídeos en Instagram en los que relataba el estado de ánimo de sus compañeros y el hostigamiento y sabotaje que varios barcos sufrieron por drones, presuntamente, enviados por Israel.

La artista Bianca Milacic dibuja rostros en Triana que viven o que han perdido la vida en Gaza / Andrés Cruz

"Anoche tuvimos mucho movimiento de dron, algún barco no identificado se acercó a la flotilla y estaba circundándonos... Seguimos hacia Gaza, seguimos intentando romper este bloqueo ilegal. Cualquier intento de pararnos es ilegal", aseguraba en el publicado el miércoles 1 de octubre, horas antes de ser interceptada.

Protestas en Gran Canaria