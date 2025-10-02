El exalcalde de Agaete se desmarca del conflicto entre los policías locales

Jesús González, exalcalde de Agaete por el BNR, se desmarcó ayer de los conflictos internos en la Policía Local y de la situación de ese cuerpo, en la actualidad con siete agentes de baja y solo uno operativo de uniforme. Como consecuencia del plante de cuatro guardias por el supuesto incumplimiento del actual gobierno municipal del acuerdo alcanzado en los días previos a la Rama del Valle, el Ayuntamiento se vio obligado a suspender el pasado fin de semana los actos de las fiestas de El Risco.

Ante la polémica por la anulación de esa fiesta y las manifestaciones del subinspector jefe Gustavo Suárez, que acusó a esos cuatro policías de «chantajear» al Ayuntamiento y a todo el pueblo de Agaete, con el hipotético apoyo del BNR, el exalcalde González se mostró «sorprendido» por esas referencias a su persona y, en primer lugar, quiso aclarar que no a entrar «en un conflicto entre compañeros», pero sí replicar a tres aseveraciones del subinspector jefe que considera «falsas o matizables».

En primer lugar, el exregidor detalló que en sus 18 meses en el cargo solo tuvo relación con Suárez durante poco más de dos meses, porque el jefe del cuerpo le comunicó que debía someterse a una operación médica y que luego tenia la idea de prejubilarse.

Sentencia judicial

González asegura que en mayo de 2024, cuando los medios de comunicación revelaron que el agente que estaba de jefe accidental -en sustitución de Suárez- había sido condenado por violencia de género, ese mismo día se abrió un expediente informativo y el Ayuntamiento pidió la sentencia al Juzgado para poder tomar la decisión que correspondiera. Y tras hablar con dicho agente, le relevó de jefe accidental.

Al quedar solo otros dos policías en activo, se le propuso a uno de ellos asumir el puesto de forma provisional, pero lo rechazó. El puesto de jefe estuvo sin ocupar durante varios meses. Y ante la falta de respuesta del Juzgado sobre la sentencia condenatoria, pues el juez entendió que no había que comunicarla al puesto de trabajo, el Ayuntamiento cerró el expediente.

El exalcalde subrayó que los hechos que dieron lugar a la condena por malos tratos familiares de ese policía sucedieron en 2022 y dicho agente fue detenido por la Guardia Civil, por lo que el subinspector jefe y la entonces alcaldesa, María del Carmen Rosario Godoy, ya debieron abrirle expediente en aquellas fechas, algo que ahora le reprochan a él.

Al respecto, señaló que Suárez le solicitó que tomara medidas contra el agente condenado en septiembre de 2024, cuando ya estaba de baja y no ejercía de jefe, así como otras dos veces a posteriori, pero también se lo ha pedido otras dos veces a Rosario Godoy, que recuperó la Alcaldía en diciembre de 2024 por una moción de censura.

Por último, negó que actúe «con inquina» hacia el subinspector, sino que cumple con su labor de oposición en el Ayuntamiento.