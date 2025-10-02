Atentos a los cortes de carretera que hay en Gran Canaria hoy jueves

Durante la mañana de hoy 2 de octubre se llevarán a cabo diversos trabajos de mantenimiento en varias carreteras de la isla. En la GC-65, entre los kilómetros 0+700 y 4+500, en el tramo Tunte/Santa Lucía (San Bartolomé de Tirajana), se realizarán labores de limpieza de cunetas desde las 07:30 hasta las 15:00 horas, por lo que se recomienda circular con precaución.

En la GC-551, a la altura del kilómetro 6+200, en la zona de Era del Cardón (San Bartolomé de Tirajana), se llevarán a cabo tareas de limpieza de cunetas y del margen con retroexcavadora. Estos trabajos se desarrollarán entre las 07:30 y las 15:00 horas y estarán regulados por semáforos, lo que puede ocasionar pequeñas retenciones.

Asimismo, en la GC-220, a la altura del kilómetro 12+600 en ambos sentidos, en Caideros (Gáldar), se intervendrá en el saneo de cañas en el asfalto. Esta actuación se efectuará desde las 07:00 hasta las 15:00 horas, por lo que se solicita a los usuarios mantener la precaución en este tramo.

Finalmente, en la GC-75, entre los kilómetros 18+00 y 16+00 en ambos sentidos, en el tramo Fontanales/Corvo (Moya), se realizarán trabajos de limpieza de cunetas y márgenes a partir de las 07:00 horas y hasta las 15.00, lo que también podría afectar a la fluidez del tráfico.

Se recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización provisional y extremar la precaución en estas zonas de actuación.