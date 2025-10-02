La Exposición "Queseras", de Mónica Rodríguez se inaugura el 9 de octubre en La Casa Verde de Firgas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra cada 15 de octubre, el municipio de Firgas acoge una exposición que visibiliza el esfuerzo silencioso y constante de las mujeres del ámbito rural en Gran Canaria. La muestra, titulada "QUESERAS", se inaugura el próximo jueves 9 de octubre de 2025 a las 19:00 horas en el Centro Socio-Cultural La Casa Verde, bajo la organización del colectivo La Vinca Ecologistas en Acción.

Un homenaje visual a las guardianas del saber quesero

La exposición "QUESERAS" es una recopilación de imágenes de la fotógrafa Mónica Rodríguez Medina, profesional originaria de Arucas, especializada en reportajes gráficos ligados al mundo rural, el sector primario y la divulgación sociocultural. A través de sus fotografías, Rodríguez rinde homenaje al trabajo artesanal de las mujeres que elaboran queso en Gran Canaria, capturando escenas íntimas y cotidianas que revelan el alma de una profesión que ha resistido al tiempo y a las transformaciones del entorno.

Estas imágenes no solo muestran el proceso de elaboración del queso, sino también la dureza del trabajo diario, el cuidado del ganado, la transmisión generacional del conocimiento y la pasión con la que estas mujeres defienden su entorno y su forma de vida.

Una trayectoria fotográfica comprometida con el entorno rural

Mónica Rodríguez Medina ha desarrollado una carrera muy vinculada a la defensa y documentación del medio rural. Desde que completó sus estudios de Imagen y Sonido en 1993, ha trabajado para diversos medios de comunicación, gabinetes de prensa y entidades públicas. Su vinculación con el sector primario se consolida con su participación en exposiciones como "Cortijos, pastoreo y queserías" (2012) y su trabajo permanente en la Casa del Queso de Montaña Alta, en Guía.

En 2020, recibió un reconocimiento especial de la Asociación de Productores de Queso del Norte de Gran Canaria (PROQUENOR) por su labor divulgativa en torno a las tradiciones ganaderas y queseras. Esta distinción subraya su compromiso con la puesta en valor del mundo rural y la lucha por su visibilidad.

Además del proyecto "QUESERAS", Mónica Rodríguez es conocida por la iniciativa "MUJERES con Mayúsculas", que desde 2014 ha recorrido diversos municipios del archipiélago. Esta propuesta fotográfica incluye la muestra "MUJERES Rurales", directamente relacionada con la temática de la exposición en Firgas. En ella se reconoce el papel vital de las mujeres rurales, visibilizando su papel en el sostenimiento de las comunidades locales y en la producción alimentaria.

Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Rodríguez es su dimensión educativa. A través del proyecto "La Juventud Opina en Igualdad", ha llevado sus exposiciones a centros escolares, promoviendo el diálogo entre jóvenes y protagonistas rurales, y fomentando el respeto por las tradiciones, la igualdad de género y el arraigo al territorio.

Este enfoque le valió en 2020 el Premio del Instituto Canario de Igualdad (ICI) a la mejor iniciativa de interés social, un galardón que reconoce el impacto social de su labor visual y pedagógica.

Un recorrido por la identidad quesera de Gran Canaria

La muestra "QUESERAS" recoge más de una década de trabajo de campo. Mónica Rodríguez ha documentado con sensibilidad la evolución del sector quesero artesanal, destacando:

El relevo generacional en las explotaciones ganaderas.

en las explotaciones ganaderas. La modernización de las queserías sin perder la esencia artesanal.

sin perder la esencia artesanal. La diversidad de quesos canarios , elaborados con leche de vaca, cabra, oveja o mezclas, todos con matices únicos.

, elaborados con leche de vaca, cabra, oveja o mezclas, todos con matices únicos. La importancia del pastoreo tradicional y la trashumancia, como forma sostenible de manejo del ganado.

y la trashumancia, como forma sostenible de manejo del ganado. El control completo del proceso por parte de las mujeres queseras, desde el ordeño hasta la maduración del producto final.

En palabras de la propia autora: “La labor de las queseras artesanales es un trabajo constante, en el que se aprecia su amor por la tierra. Ver las fotos me lleva a momentos inolvidables desde el 2010, cuando realicé mi primer reportaje sobre el queso”.

Visitas a la exposición y actividades paralelas

La exposición estará disponible desde el 9 hasta el 31 de octubre de 2025, con horarios de visita al público los miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:00 horas. Además, colectivos, asociaciones y centros educativos podrán solicitar visitas en horarios especiales concertados, lo que amplía las posibilidades de acercar este valioso testimonio visual a un público diverso.

Esta actividad forma parte de una serie de eventos organizados por La Vinca Ecologistas en Acción, cuyo compromiso con la sostenibilidad, la cultura popular y la defensa del territorio se mantiene firme desde hace décadas en el norte de Gran Canaria.