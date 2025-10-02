Los familiares de Layonel Ramírez: «Está estable pero algo débil»

Layonel Ramírez, el joven que fue rescatado el pasado miércoles a 15 millas náuticas al suroeste de Arguineguín, se recupera en la UCI del hospital San Roque de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, tras pasar dos noches y un día a la deriva aferrado a la quilla de su moto acuática para no ahogarse. Su madre, Natividad Collado, aseguró ayer que el estado de su hijo no es grave pero que aún está algo débil. «Lo he ido a ver al hospital y está tranquilo, pero todavía es pronto para que vuelva a casa», explicó.

Cuando la salvamar Urania transportó al joven al muelle de Arguineguín, tras haber estado alrededor de 36 horas luchando por su vida en el mar, Ramírez presentaba un cuadro severo de deshidratación y quemaduras en su cuerpo, consecuencia de una exposición al sol de forma continuada y sin protección. «Esto es lo más grave que tiene mi hijo», argumentó. Sin embargo, su madre recalcó que «los médicos quieren asegurarse de que todas las partes de su cuerpo funcionan bien».

Cinco días en el hospital

Por ahora, todavía no se sabe qué día volverá Layonel a casa con su familia, pero los especialistas creen que «por lo menos estará en el hospital cinco días más». Las analíticas médicas que le han realizado «están todas bien», continuó su progenitora, aunque es imprescindible que siga en observación.

«Está muy cansado, pero es normal después de estos días que ha pasado», aseguró. Su madre recordó que, al estar su hijo en la UCI, las visitas familiares son limitadas. «Lo he visto una vez, pero estoy tranquila porque, dentro de lo que cabe, está bien», celebró.

Los amigos y la familia vuelven a sonreír tras más de un día y medio de miedo y desesperación. «Estamos intentando volver a la normalidad después de todo lo que ha pasado», añadió Collado. Aunque su hijo aún no está junto a ella en casa, ayer ya estaba más tranquila y feliz. «Siempre mantuve la esperanza y Layonel también». Ella sabía, casi con exactitud, que su hijo iba a aparecer junto a su moto de agua y que iba a estar con vida. «Lo tenía claro, él es muy fuerte y tiene cuerpo para eso», recalcó.

Aplausos infinitos

Los aplausos son infinitos en la familia del joven. «Agradecemos mucho a Salvamento Marítimo, a los agentes y a la Cruz Roja por el trabajo que han hecho», reiteró su madre, que aún recuerda con emoción la llamada mediante la que le comunicaron que su hijo estaba sano y salvo. Cristian Collado, el tío de Layonel, también agradeció mediante sus redes sociales toda la colaboración ciudadana y la difusión de la fotografía del joven.

«Quiero dar las gracias de primera mano a todas las personas que han estado en el agua buscando a mi sobrino y compartiendo su foto. También a Salvamento Marítimo y a la Cruz Roja», enumeró con emoción. «La vida ha dado otra oportunidad a mi sobrino y lo celebraré con el corazón lleno de tantas muestras de apoyo que he recibido de todos», remarcó.