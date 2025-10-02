Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar 60 horas a la deriva en el mar
Durante su dramática odisea en el mar, el joven sufrió un cuadro severo de deshidratación y quemaduras en su cuerpo
Layonel Ramírez, el joven grancanario que fue rescatado el pasado miércoles por Salvamento Marítimo a 15 millas al suroeste de Arguineguín, se encuentra actualmente ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, cuyo nombre no conoce este periódico. Ramírez había pasado 60 horas a la deriva tras un contratiempo que, durante la noche del pasado lunes, dejó a su moto acuática sin posibilidad de navegación.
Según ha informado su madre, Natividad Collado, el estado de su hijo no es grave, pero debido a las extremas condiciones a las que estuvo expuesto, fue necesario su ingreso hospitalario. Durante su dramática odisea en el mar, el joven sufrió un cuadro severo de deshidratación y quemaduras en su cuerpo, consecuencia de pasar tantas horas bajo el sol sin protección. “Están asegurándose de que mi hijo está bien y de que todas las partes de su cuerpo funcionan correctamente”, explicó este jueves.
“Ya hemos podido visitarlo y está bien, tranquilo”, argumentó Collado, quien añadió que su hijo “estará en el hospital, al menos, cinco días más” para su recuperación. Tras más de 24 horas desde el rescate, la familia y los amigos de Layonel ya respiran tranquilos y celebran la buena noticia. “Poco a poco intentamos volver a la normalidad”, celebró.
Habrá ampliación.
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales
- El pleito por dos parcelas de Maspalomas acaba con el pago de ocho millones a Lopesan
- La alcaldesa de Ingenio admite la alarma en El Burrero: 'La gente está muy asustada
- Señor Tiempo vence al Perro Maldito
- Una semana más de paros parciales en las guaguas antes de los totales
- Así será el nuevo pabellón de Infecar: 'Moderno, versátil y sostenible