¿Por qué se llama así Moya? Un misterio entre marqueses, antiguos canarios y la leyenda de la risa mortal

Los Tilos son la enseña de Moya, el último gran reducto —y ya no tan grande— de laurisilva en Gran Canaria, que sobrevive de milagro gracias a los alisios y al empeño en proteger lo poco que queda. Este municipio del norte de la isla, con cerca de 8.000 habitantes, no solo conserva parte de lo que fue la antigua Selva de Doramas y sus leyendas, sino que también arrastra una historia curiosa, o varias, escondidas en su nombre.

El filólogo Maximiano Trapero, que en su Diccionario de Toponimia de Canarias estudia el origen y la evolución de los llamados guanchismos —palabras de raíz aborigen, en este caso nombres de lugar—, señala que el topónimo Moya admite varias interpretaciones.

Una de las más extendidas lo relaciona con la Península, donde el nombre aparece como villa antigua en Cuenca y como apellido frecuente, sobre todo en el sur. Que el nombre exista en el ámbito hispano suele bastar para justificar su llegada a Gran Canaria tras la conquista, algo coherente con la fundación de la localidad en el siglo XVI en torno a una ermita de la Virgen de Candelaria.

Un senderista camina por el interior de la Reserva Natural de los Tilos de Moya. / José Carlos Guerra

Los Marqueses de Moya

Incluso se ha asociado con los Marqueses de Moya, título creado por los Reyes Católicos en 1480 y que toma su nombre de esa población conquense. Sus primeros titulares fueron Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, muy próximos a la Corona y coetáneos de la conquista de Gran Canaria. Algunos sugieren que la Moya grancanaria pudo recibir su nombre en honor a este linaje, llegando a plantear un parentesco con ciertos capitanes que participaron en la campaña isleña.

Los estudios genealógicos descartan tal relación, y a ello se suma la ausencia de documentos que vinculen directamente a los marqueses con el lugar, así como el hecho de que Moya ya figura como topónimo en fuentes de principios del siglo XVI.

Una excepción

La de Moya podría ser una de esas excepciones: un nombre que existe en la Península y también en Canarias sin relación directa entre sí, una coincidencia curiosa. Cronistas como Abreu Galindo y López de Ulloa mencionan desde muy pronto a Moya como territorio indígena, y la arqueología ha revelado en la zona un poblado aborigen en las cuevas de La Montañeta. Además, existen paralelos toponímicos repartidos por el archipiélago —Maramoya, Masamoya, Tenoya, Ganoya— que apuntan a una posible raíz prehispánica común.

A esto se suma la propuesta del filólogo Ignacio Reyes, quien interpreta que el término procedería de una forma primaria (a)Măyo, con la que los antiguos canarios habrían designado plantas de los géneros Asteriscus o Pulicaria.

La hipótesis guanche sigue el mismo patrón que en tantos otros casos, como Telde o Gáldar. Aunque la villa fue organizada por los castellanos en el siglo XVI, probablemente se asentó sobre un poblado indígena anterior, conservando su nombre.

Las explicaciones más extravagantes

Entre las interpretaciones más singulares que recoge Trapero destaca la de Dámaso Quesada, en el siglo XVIII. Sostuvo que Moya habría sido el nombre de un pariente del caudillo Doramas, lo que situaría el topónimo en un ámbito claramente antropónimo y ligado a la memoria aborigen. Menos verosímil es la teoría que lo hace derivar del italiano «moia» ('muera'), asociada a la leyenda de una fuente cuyas aguas provocaban la risa hasta la muerte, propuestas que Trapero señala más como curiosidades que como verdaderas hipótesis etimológicas.

Sin una respuesta absoluta sobre el verdadero origen ni el significado del nombre Moya, conviene no pasar por alto la coincidencia entre lo peninsular y lo canario, un hecho poco frecuente en la historia toponímica. Pero tampoco debe sobrevalorarse esa casualidad, pues las explicaciones guanches cuentan con argumentos suficientes para ser consideradas las más verosímiles.