"Para dejarse llevar": así es el plan con vistas que enamora al sur de Gran Canaria

Hay rincones que parecen diseñados para el disfrute lento, donde basta sentarse, brindar y dejar que la brisa marina haga el resto. Y si lo recomienda una pareja de creadores de contenido gastronómico como Carmen y Pablo (@descubreconc), es que algo especial hay detrás. Esta vez, han compartido un plan perfecto para cerrar el día en el sur de Gran Canaria con sabor, música y mucho encanto.

Una terraza para ver caer el sol

A solo unos metros del Faro de Maspalomas, SURU Cocktail Bar se ha ganado un puesto entre los mejores bares de España y Portugal, según la lista TOP Cocktail Bars. Su secreto no es solo la coctelería vanguardista con alma canaria, sino la puesta en escena: terraza con vistas al Atlántico, música en directo y una carta pensada para dejarse llevar.

“Te recomendamos para picar su tabla de ibéricos y su trío de encurtidos”, apuntan Carmen y Pablo en su vídeo. Ellos tienen claro que es el mejor lugar para ver el atardecer. Y si quieres asegurarte un buen sitio, conviene reservar mesa. El local, ubicado en el moderno lobby del Hotel Faro a Lopesan Collection Hotel, está abierto a todo el público, sin necesidad de estar alojado.

Aquí la coctelería se traslada a la mesa con el concepto bar-server, en el que bartender, cóctel y cliente se encuentran sin intermediarios. La carta incluye creaciones como el “Tuno vuò fà l’americano” o el “Ruso canario”, cócteles que fusionan ingredientes locales con técnicas de cocina líquida como el fat washing o la cocción al vacío.

El broche final, entre burbujas y piano

Pero la ruta no termina ahí. A tan solo unos pasos, Carmen y Pablo invitan a cerrar la noche en el Bar Central, ubicado en el hall del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa. Aquí todo respira romanticismo, desde los sillones de terciopelo hasta el piano en directo que ambienta cada noche con jazz y soul. La entrada también es libre para no alojados.

La carta combina lo mejor de la coctelería clásica con toques isleños y una selección de espumosos para brindar. Destacan reinterpretaciones como el Champagne Margarita o el Daiquiri Insólito, además de los spritz y otras propuestas perfectas para compartir antes de que acabe la noche.

Ambos espacios ofrecen carta de picoteo, por lo que puedes acompañar tus cócteles con propuestas sabrosas sin necesidad de una cena formal.

Ya sea en la terraza colorida de SURU o en la atmósfera sofisticada de Bar Central, el plan está servido: una experiencia multisensorial con sabor local, ideal para compartir en pareja o con amigos.