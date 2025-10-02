¿Qué hacer este fin de semana? Arucas celebra el Cangrejo Fest y Valleseco ofrece manzanas

El primer fin de semana de octubre entra con fuerza y continúa llenando la Isla de fiestas populares en diferentes municipios y de actividades culturales para seguir disfrutando de la luz del otoño.

XXVII Festival Folclórico de Abenechara en la Plaza Municipal / Radio Valleseco

El fin de semana en Valleseco gira en torno a las manzanas y la sidra del lugar, con las fiestas de la Encarnación y la Manzana. Esta noche, a las 20.00 horas, XXVII Festival Folclórico de Abenechara en la Plaza Municipal, con las agrupaciones Rebost de Maó (Menorca) y AF Abenechara, del municipio. A las 22.00 horas, verbena dj Promaster y Grupo Arena. Mañana, desde las 18.30 horas, romería-ofrenda en Honor a Nuestra Señora de la Encarnación. A las 22.00, exhibición de Zumba, a las 23.00, verbena con Línea dj y Armonía Show. A medianoche, los voladores. El domingo la actividad comienza a las 10.00 horas con la feria de artesanía, la misa, a las 12.00 horas, y continúa con el concierto en la plaza, a las 13.30 horas, con las actuaciones de Los Lolas y Furia Joven. A las 14.00 horas, degustación de Fabada Asturiana, a 3 euros el plato a favor de Pequeño Valiente. Por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas, fiesta infantil y a las 20.00 horas, fin de Fiestas con la actuación de Maestro Florido y la música de la Parranda y Banda de Música de Teror, con su espectáculo Amalgama.

‘Jazz Francisco’ celebra su 7ª edición con Antonio Serrano y Josemi Carmona / Ayuntamiento de Telde

El barrio histórico de San Francisco de Telde celebra este fin de semana sus fiestas en honor a su patrón. Esta noche, a las 20.30 horas, celebra en su pequeña plaza otra edición de Jazz Francisco, que tiene como protagonistas a Josemi Carmona (guitarra) y a Antonio Serrano (armónica), que ofrecerán al público su propuesta BSO (Bandas Sonoras Originales). Mañana, a las 20.30 horas, el programa ofrece una propuesta teatral en sus calles con actores que dan vida a personajes ilustres de Canarias. El domingo, como fin de fiestas, el payaso Chincheta, de Timbiriquiteatro, ofrecerá una actuación infantil, a las 12.00 horas. Todos lo actos son gratuitos. También en el municipio, el teatro Juan Ramón Jiménez, recibe mañana, a las 20.30 horas, a Los Secretos, que repasará su repertorio para el público canario. La entrada cuesta 36 euros. El domingo, el mismo escenario, a las 18.00 horas, el espectáculo infantil Mary Poppins en la biblioteca de Cuentópolis. Las entradas tienen un precio de 8 euros. Otra de las propuestas culturales en Telde es la de la artista Isabel Guerra, que inaugura en la sala de muestras del teatro Juan Ramón Jiménez, a las 19.00 horas, la exposición Pinceladas desde el corazón, que se podrá visitar hasta el 31 de octubre. En la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Verona se puede visitar hasta el 19 de octubre una muestra colectiva de fotografías bajo el título Otras voces.

King África y los Aseres encabezan el gran “Tardeazo Fest” de Valsequillo / Ayuntamiento de Valsequillo

Valsequillo ofrece el Tardeazo Fest. Hoy, como aperitivo y desde las 22.00 horas, música con dj JJ Campota, al que seguirá un Tributo a Don Omar para acabar con la Orquesta Furia Joven. Mañana, a partir de las 18.00 horas, en el parquin municipal del casco urbano, se sucederán los conciertos de King África, los Aseres, Yet Garbey, Apolo y Paco Guedes, dj JJ Compota y las orquesta Furia Joven. Una tarde que comenzará con Las Latinsisters. La zona contará con furgonetas gastronómicas espacio de gaming.

IX Feria de Eventos y Celebraciones & Fiestópolis / Ayuntamiento de Santa Lucía.

El teatro Víctor Jara acoge hoy y mañana, a las 20.30 horas, el espectáculo del gran circo acrobático de China, Misteries of China. Las entradas tienen un precio de 30 euros. Por otro lado, la zona peatonal de la Avenida de Canarias ofrece la IX Feria de Eventos y Celebraciones & Fiestópolis, que organiza la asociación empresarial Ascoive. El horario hoy es de 12.30 a 22.00 horas, y mañana, de 10.00 a 22.00 horas. La feria ofrece talleres de maquillaje, actuaciones infantiles y música, además de conocer empresas del municipio dedicadas a la celebración de eventos.

La XII Feria de Patchwork, una de las grandes citas anuales en la Vega de San Mateo. / Ayuntamiento de San Mateo.

La Vega celebra este fin de semana la XII Feria Regional de Patchwork. Hoy y mañana tiene un horario de 10 a 19.30 horas, y el domingo, de 10.00 a 15.00 horas. En ella participan una treintena de empresas y artesanas de esta técnica.

El pueblo del Castillo del Romeral celebra las fiestas en honor a San Miguel y Nuestra Señora del Carmen / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

El pueblo del Castillo del Romeral celebra las fiestas en honor a San Miguel y Nuestra Señora del Carmen, ofrecen hoy, desde las 18.00 horas, concurso canino y una verbena con Ritmo Bajando y Armonía Show. Mañana, asadero popular a las 13.00 horas ambientado por Buen Rollito y dj. Por la noche, verbena con Star Music, Mallombe y La Mecánica by Tamarindos. La jornada del domingo empieza a las 5.00 de la mañana con la diana floreada, seguida de una chocolatada y la actuación a las 11.00 horas de dj Yediel. A las 12.00, misa y posterior procesión. Esa misma tarde, a partir de las 16.00 horas, verbena de solajero, con Leyenda Joven y Pedro Afonso, y a las 20.00 horas, concierto de fin de fiestas con Los Salvapantallas.

El Festival de Folclore toma hoy el Teatro Auditorio de Agüimes. / Ayuntamiento de Agüimes.

En el municipio de Agüimes, el Festival de Folclore toma hoy el Teatro Auditorio, desde las 21.00 horas, con las agrupaciones Estrella y Guía, Guayadeque y La Villa de Agüimes. También en la misma noche, la Plaza del Rosario celebra una noche joven, desde las 23.00 horas, con Yet Garbey, Tutto Duran y dj Antonio Boada. Mañana, a las 18.00 horas, romería y ofrenda con salida en la zona de la piscina municipal, y le sigue en l aplaza de San Antón un baile de taifas, a las 22.30 horas, con las parrandas El Lejío, Draguillo, El Cura y Polvajera. En la plaza del Rosario, verbena a la misma hora con Mekánica by Tamarindos, Línea dj y Grupo Arena. El domingo, a las 10.00 horas, feria de ganado en la plaza anexa al auditorio municipal , que también acoge en sus carpas a la misma hora el campeonato de lucha del garrote Copa Cabildo de Gran Canaria. La jornada continúa en la plaza del Rosario, a las 17.00 horas, con el concierto de la Banda de Música de Agüimes y la degustación de postres. A las 18.00 horas, actuación del humorista Kike Pérez, a las 19.00 horas, batalla de flores y cierra, a las 22.00 horas, el espectáculo Mujeres D.

El Cangrejo Fest transforma la costa de Arucas. / Ayuntamiento de Arucas.

El Cangrejo Fest transforma la costa de Arucas en un gran escenario al aire libre. Mañana, entre las 11.00 y las 14.00 horas, talleres infantiles y actividades en la Avenida Los Charcones. Espectáculo clown en el Escenario Playa, así como masterclass de baile, concierto de La Chica de Ayer, a las 18.30 horas, Blas Cantó a las 20.30 horas y Chicas Melodía, a las 22.30 horas. Para el domingo, talleres infantiles durante la mañana en la Avenida Los Charcones. Posteriormente, en el escenario de la playa, habrá animación infantil, y actuaciones de Yet Garbey, a las 14.00 horas, y un tributo a Alejandro Fernández con Elías Uche y el Mariachi Peleón pondrá el broche a las 16.00 horas en la playa.