Arucas reivindica un puesto principal de la Guardia Civil y la Policía Canaria

Arucas se postula para acoger un puesto principal de la Guardia Civil, con la intención de mejorar la seguridad en el municipio y las localidades limítrofes. En caso contrario, reivindicará que se instale una comisaría de la Policía Nacional, dado también su ámbito urbano. Esta petición se suma a la presentada junto a Gáldar y La Aldea para albergar la sede comarcal de la Policía Canaria, de competencia regional.

«Tenemos una población de casi 40.000 habitantes». Este es uno de los principales argumentos que esgrime el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, para reivindicar un mayor dispositivo policial en el municipio.

El regidor aprovechó el último pleno ordinario celebrado el viernes para dar a conocer que ha solicitado una reunión con el delegado del gobierno, Anselmo Pestana (ambos del PSOE) para abordar una nueva planificación para mejorar las dotaciones policiales en el municipio

Arucas cuenta con un cuartel auxiliar de la Guardia Civil. Sin embargo, Facundo considera que el puesto y su dotación es insuficiente para atender la realidad local. Por ello reivindica la creación de puesto principal, como el que existe en Guía. Esto implicaría la presencia de un mayor número de guardias y de cargos de mayor rango, así como más medios materiales. Este cuartel tendría competencias como cabecera de comarca, coordinando la seguridad ciudadana sobre las localidades del entorno, como Firgas o Valleseco.

Gáldar y La Aldea

Juan Jesús Facundo entiende que, en el caso de que no sea aceptada la propuesta, debería implantarse una comisaría de la Policía Nacional, ya que no existe ninguno en la comarca, y sí en el sur, además de las varias que existen en la capital.

El regidor asegura que está pendiente de una reunión con el delegado, Anselmo Pestana, para estudiarlas distintas propuestas.

El alcalde señala también que el municipio ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias junto a Gáldar y La Aldea una propuesta para acoger la jefatura del Norte de la Policía Canaria, dentro del plan de expansión en el que trabaja el Ejecutivo regional para ampliar su campo de acción en el territorio insular.

En este sentido, el Ayuntamiento de Gáldar ya ofreció en marzo del año pasado al Gobierno de Canarias el edificio anexo del antiguo Instituto Saulo Torón, que está situado en el casco y es de propiedad municipal, como futura comisaría de la Policía Canaria en la comarca Norte de Gran Canaria, que podría agrupar a más de 50 agentes.

Tres comisarías

La Policía Canaria tiene la intención de contar con tres sedes en la Isla: la de la capital, otra en el sureste y otra en el norte.

El Gobierno de Canarias ha manifestado que trabaja en el despliegue de la Policía Canaria en las islas no capitalinas, creando comisarías insulares, pero también en «la puesta en marcha de comisarías locales dentro de las islas».

Arucas pretende con estas iniciativas reforzar los dispositivos para mejorar la seguridad en el municipio y, por extensión, en la comarca, donde existe una gran preocupación por la falta de agentes. En este sentido, la inquietud se manifiesta porque en muchos turnos los guardias civiles adscritos a la zona tienen que asistir a municipios tan distantes como Firgas y La Aldea, lo que supone un retraso en la atención inmediata que reivindica la población y las autoridades, como ya lo han dado a entender en muchas ocasiones en los últimos tiempos.

La Delegación del Gobierno en Canarias y la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ya mantuvieron en abril de este año una reunión para coordinar la seguridad en la comarca, tras la inquietud manifestada por los alcaldes.

Inquietud comarcal

En la cita se manifestó «la voluntad tanto del Gobierno de España como de las Administraciones municipales de seguir incrementando el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Local». Además, se acordó «reforzar la coordinación entre la Compañía de Santa María de Guía de la Guardia Civil y los cuerpos policiales de ámbito local del norte de Gran Canaria, especialmente en lo referente a las funciones de seguridad ciudadana. Y se ha puesto de relieve los buenos resultados en materia de seguridad por la colaboración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desarrollo de los distintos actos y eventos con gran asistencia de público realizados en los municipios del norte».