Buenas noticias sobre la salud de Layonel Ramírez: sale de la UCI y su evolución es "favorable"
El joven, que pasó 36 horas a la deriva a 15 millas al suroeste de Gran Canaria sobre su moto de agua, se recupera en el centro sanitario en el que continúa ingresado en planta
Layonel Ramírez, el joven que fue rescatado por un helicóptero de Salvamento Marítimo en el mediodía del pasado miércoles a 15 millas del suroeste de la isla de Gran Canaria, recupera poco a poco su salud tras permanecer 36 horas a la deriva sobre su moto acuática.
Fuentes de la familia han asegurado que este viernes ha salido de la UCI del centro sanitario en el que permanece ingresado desde el miércoles tras llegar al muelle de Arguineguín (municipio de Mogán) en una embarcación de Salvamento Marítimo y está en planta.
"Su evolución es favorable", destacan sus familiares. Añaden que "tenía los ojos un poco rojos por estar tantas horas en el mar, pero ya está bien". No obstante, todavía "se marea cuando anda" y seguirá en observación hasta que los facultativos decidan darle el alta. Las analíticas y otras pruebas sanitarias que le han hecho "están bien".
Habrá ampliación.
