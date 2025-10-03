El Cabildo de Gran Canaria respalda la IX Feria de Eventos y Celebraciones en Vecindario, que reúne a más de 30 expositores del sector

La Avenida de Canarias, la pasarela comercial más larga del Archipiélago, acoge este fin de semana la IX Feria de Eventos y Celebraciones, un encuentro que reúne a más de 30 empresas y profesionales vinculados al sector de las bodas, comuniones y eventos creativos. El evento cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible y la Consejería de Desarrollo Económico, además del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

La inauguración oficial tuvo lugar este viernes y contó con la presencia del consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, la consejera de Desarrollo Económico y Comercio, Minerva Alonso, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y la concejala de Comercio, Verónica Suárez.

Durante el acto, Teodoro Sosa subrayó que la feria "es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada se traduce en oportunidades reales para nuestros empresarios y autónomos, que son la columna vertebral de la economía de Gran Canaria".

Por su parte, Minerva Alonso destacó que la iniciativa "es una magnífica muestra de la creatividad y la profesionalidad de nuestro tejido empresarial. Detrás de cada stand hay esfuerzo, talento y muchas ganas de seguir creciendo, y por eso desde el Cabildo seguiremos apoyando a las pymes locales para que generen empleo y riqueza en la isla".

La feria, organizada por la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario (ASCOIVE), se celebra los días 3 y 4 de octubre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, convertida en un gran escaparate de innovación y servicios para la ciudadanía.

A lo largo de los dos días, el público podrá disfrutar de talleres creativos, demostraciones en vivo, una pasarela de ideas para celebraciones familiares, espectáculos en la calle y conciertos. El sábado por la tarde tendrá lugar además Fiestópolis, una gran fiesta infantil que reunirá a más de 300 niños y niñas en una tarde de juegos y animación.

La IX Feria de Eventos y Celebraciones refuerza así el papel de Vecindario como centro comercial abierto de referencia y pone en valor el trabajo del empresariado local en un sector que conecta directamente con la vida cotidiana y cultural de la isla.