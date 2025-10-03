El Cabildo de Gran Canaria respalda la IX Feria de Eventos y Celebraciones en Vecindario, que reúne a más de 30 expositores del sector
La Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible y la Consejería de Desarrollo Económico destacan la importancia de apoyar al tejido empresarial local
La Avenida de Canarias, la pasarela comercial más larga del Archipiélago, acoge este fin de semana la IX Feria de Eventos y Celebraciones, un encuentro que reúne a más de 30 empresas y profesionales vinculados al sector de las bodas, comuniones y eventos creativos. El evento cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible y la Consejería de Desarrollo Económico, además del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
La inauguración oficial tuvo lugar este viernes y contó con la presencia del consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, la consejera de Desarrollo Económico y Comercio, Minerva Alonso, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y la concejala de Comercio, Verónica Suárez.
Durante el acto, Teodoro Sosa subrayó que la feria "es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada se traduce en oportunidades reales para nuestros empresarios y autónomos, que son la columna vertebral de la economía de Gran Canaria".
Por su parte, Minerva Alonso destacó que la iniciativa "es una magnífica muestra de la creatividad y la profesionalidad de nuestro tejido empresarial. Detrás de cada stand hay esfuerzo, talento y muchas ganas de seguir creciendo, y por eso desde el Cabildo seguiremos apoyando a las pymes locales para que generen empleo y riqueza en la isla".
La feria, organizada por la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario (ASCOIVE), se celebra los días 3 y 4 de octubre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, convertida en un gran escaparate de innovación y servicios para la ciudadanía.
A lo largo de los dos días, el público podrá disfrutar de talleres creativos, demostraciones en vivo, una pasarela de ideas para celebraciones familiares, espectáculos en la calle y conciertos. El sábado por la tarde tendrá lugar además Fiestópolis, una gran fiesta infantil que reunirá a más de 300 niños y niñas en una tarde de juegos y animación.
La IX Feria de Eventos y Celebraciones refuerza así el papel de Vecindario como centro comercial abierto de referencia y pone en valor el trabajo del empresariado local en un sector que conecta directamente con la vida cotidiana y cultural de la isla.
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
- Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales
- El pleito por dos parcelas de Maspalomas acaba con el pago de ocho millones a Lopesan
- La alcaldesa de Ingenio admite la alarma en El Burrero: 'La gente está muy asustada
- Baño de masas de John Travolta en Gran Canaria
- El jefe de policía de Agaete acusa a los agentes que impiden las fiestas de chantajear al Ayuntamiento