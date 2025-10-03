Experiencia Michelin entre Borja Marrero y los alumnos del PFAE Restauración de la Fundación Canaria Maín

Poner negritas dijo:

El prestigioso chef grancanario Borja Marrero, reconocido con la Estrella Verde y la Estrella Roja Michelin, abrió por primera vez las puertas de su restaurante MuXgo, en el Hotel Santa Catalina, a los alumnos y alumnas del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) de Restauración de la Fundación Canaria Maín.

El encuentro, se desarrolló en un ambiente cercano y motivador en el que Marrero compartió con los jóvenes su visión de la gastronomía como modo de vida, así como la importancia de la sostenibilidad, la identidad y el compromiso con los productos de la tierra.

El director de la Fundación Canaria Maín, Antonio Molina Torres, expresó su agradecimiento por la oportunidad brindada al alumnado:

“Es un verdadero honor que un chef del prestigio de Borja Marrero abra las puertas de su casa para compartir con nuestros jóvenes no solo su conocimiento, sino también su visión de la hostelería como un proyecto de vida. Experiencias como esta son las que inspiran y motivan a quienes hoy se forman para ser el futuro de la restauración en Canarias”.

Asimismo, destacó el valor del gesto:“Este encuentro nos reafirma en la importancia de crear puentes entre la formación y el mundo profesional. Gracias a Borja, nuestro alumnado se lleva una lección que va mucho más allá de la cocina”.

El encuentro fue valorado como una experiencia enriquecedora y motivadora, tanto para los estudiantes como para el equipo de la Fundación, que ven en iniciativas como esta un impulso fundamental para el futuro de la hostelería en las Islas.