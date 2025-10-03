Puertos Canarios invierte 649.000 euros en la nueva terminal de viajeros de Agaete

El muelle de Agaete cambia de imagen. El ente público Puertos Canarios del Gobierno regional saca a licitación por 648.766,49 euros la construcción de una nueva terminal de viajeros para los pasajeros de Las Nieves, donde opera la naviera Fred. Olsen.

Agaete movió el año pasado cerca de 1,18 millones de pasajeros, así como 482.475 vehículos, a través de la línea regular de viajeros que conecta a través del ‘puente marítimo’ con el puerto de Santa Cruz, según las estadísticas oficiales de 2024. Estos datos le confieren como el principal puerto regional en movimiento de pasajeros, por encima ligeramente de Playa Blanca y Corralejo. Y, muy por encima al resto en el trasiego de vehículos en su distinta tipología.

Seguridad

El ente dependiente de la consejería de Obras Públicas acomete ahora una renovación de su terminal, para cumplir también con las normas europeas de seguridad.

Interior de la sala de espera. / LP / DLP

El proyecto que está ahora en un proceso de contratación contempla una nueva edificación de una planta de 260 metros cuadrados destinada a sala de espera y embarque de pasajeros. En el recinto se ejecutarán tres aseos, un cuarto técnico para las navieras y se acondicionará una zona para el control de seguridad. Además, se prevé la instalación del abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico y telecomunicaciones. La estructura estará compuesta por un forjado unidireccional de 30 centímetros de canto, compuesto de viguetas semiprefabricadas de hormigón armado, y pilares de sección cuadrada de hormigón armado de 30 x 30 centímetros.

Para el verano

El presupuesto base de licitación asciende a 648.766,49 euros (incluido el IGIC). Y tiene un plazo inicial de ejecución de ocho meses, por lo que debe estar inaugurado para el próximo verano.

El director gerente de Puerto Canarias, José Gilberto Moreno, ha asegurado a través de un comunicado que «esta actuación no solo responde a los estándares internacionales de seguridad, sino que supone un salto cualitativo en la experiencia de los usuarios que utilizan diariamente este puerto».

Vallado exterior de la terminal de viajeros del puerto en Agaete. / LP / DLP

En este sentido, el ente público del Gobierno de Canarias pretende con esta obra «dar cumplimiento a los requerimientos dentro de las pautas señaladas tanto por el Ministerio de Interior como por los inspectores del programa de auditorías de la Comisión Europea, la ejecución de una nueva terminal de pasajeros que permita llevar a cabo controles de seguridad previos al embarque a los buques, así como la instalación de un cerramiento para los flujos de peatones a la zona restringida, inexistente en la actualidad».

Azul náutico

El proyecto contempla la demolición de la marquesina metálica existente para acometer la obra. Y, a su vez, la instalación de hasta tres rótulos con el logo corporativo en distintos puntos del exterior de la edificación, trece bancadas de cinco plazas para los usuarios y otras cinco de dos plazas, usándose también el azul náutico tradicional.