Si ves humo en la cumbre, no te asustes: empieza la temporada de quemas controladas en Gran Canaria

Cuando pensamos en fuego, solemos asociarlo al verano y a la amenaza de los grandes incendios. Sin embargo, a medida que se acerca el invierno la realidad cambia: la humedad y la bajada de temperaturas hacen que las llamas sean pequeñas y controlables. Bajo esas condiciones, el fuego puede utilizarse como herramienta de gestión forestal para reducir la vegetación acumulada y con ello disminuir el riesgo de que un futuro incendio se vuelva incontrolable.

Durante siglos, campesinos y pastores de Canarias recurrieron a este método para limpiar terrenos y regenerar pastos. Hoy, esa práctica se mantiene, pero en un marco técnico y científico. Equipos especializados realizan las llamadas quemas prescritas con todas las garantías de seguridad y bajo una estricta supervisión ambiental.

El Cabildo de Gran Canaria ha informado este viernes que ya ha comenzado la campaña de este año, actualmente centrada en la zona de Mesa Llana, cerca del Corral de los Juncos, en Tejeda.

Los incendios no son ajenos a la historia de los bosques isleños: en los meses lluviosos, las tormentas eléctricas pueden provocar pequeños fuegos de baja intensidad. Estas quemas naturales cumplen una función: limpiar el sotobosque sin dañar el arbolado. Las llamadas quemas prescritas reproducen ese mismo proceso de forma planificada, contribuyendo a mantener el equilibrio del ecosistema.

El pinar y su relación con el fuego

El pino canario ha evolucionado durante millones de años en un entorno marcado por rayos e incluso erupciones volcánicas. Por eso ha desarrollado sorprendentes estrategias de adaptación: puede rebrotar desde su tronco tras quemarse, sus piñas se abren con el calor para liberar semillas, la corteza protege su interior y sus semillas resisten altas temperaturas. Todo ello lo convierte en un bosque preparado para sobrevivir al fuego y renacer después.

Las áreas tratadas con fuego controlado se convierten en zonas de menor riesgo. No son barreras que detengan un incendio, pero sí reducen su fuerza y velocidad, lo que permite a los equipos de extinción trabajar en mejores condiciones. Además, disminuye la emisión de brasas que podrían encender nuevos focos y se limitan los daños al ecosistema y a infraestructuras cercanas.