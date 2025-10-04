«El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»

El cierre del enlace de La Pardilla ha sido un tema recurrente en los últimos Plenos del Cabildo y del Ayuntamiento de Telde por los perjuicios a los vecinos y los negocios de ese barrio. ¿En qué punto están ahora los proyectos?

Hay que recordar que es una vía del Gobierno autónomo y, como producto de las congestiones de tráfico en la misma, el presidente del Cabildo decidió convocar a todas las instituciones implicadas para coordinar y acelerar mejoras en la fluidez en la GC-1, sobre todo en el ámbito de Telde, que es donde se estaban produciendo las mayores retenciones. Por eso estamos sentados en una comisión el Cabildo, el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Tráfico y también, desde la segunda reunión, el Ayuntamiento de Telde. Nosotros, como Consejería de Obras Públicas, somos ejecutores de las decisiones que allí se toman. Por unanimidad de todos los técnicos y representantes políticos se plantearon una serie de acciones concretas que podían mejorar la fluidez antes de que se lleve a cabo una obra que está diseñada desde hace años por el Gobierno de Canarias. Y lo más claro que tenían los ingenieros sobre los efectos positivos e inmediatos iba a ser el de La Pardilla en dirección sur. Y efectivamente ha sido así.

¿En qué medida se ha aliviado el tráfico?

Los datos son concluyentes. No es cuestión de percepciones . Se ha ganado de facto un carril más y a velocidad de autopista. Se puede ir a 100 kilómetros por hora cuando antes tenían que reducir a 40 para entrar a La Pardilla. Y se están evitando los trenzados en el centro de la autopista, pues ahora hay una línea continua. Puede haber alguna retención por accidente, pero está claro que hay factores que han mejorado.

¿Cuáles en concreto?

Por un lado, la carretera absorbe 1.000 vehículos por carril a la hora. Antes, a partir de 5.500 a 6.000 coches empezaba a colapsar y hoy estamos teniendo puntas de más de 7.000. Y al mismo tiempo, los accidentes que causan grandes retenciones en la vía se han reducido en un 74%.

Pero siguen las quejas de los vecinos.

Se puede entender que los vecinos sigan teniendo esa preocupación, pero hemos mejorado la situación a los casi 90.000 vehículos que ahora van a llegar más rápido al aeropuerto o a los centros de trabajo en el Sur. Eso frente a los 3.000 vehículos que utilizan esa carretera, que ahora tardan un minuto más para entran a La Pardilla. En salir se tarda exactamente el mismo tiempo, pues de hecho antes ya se prefería la vía por Makro que se utiliza ahora. Ese es el efecto positivo, pero si no se cumple lo que se acordó en la comisión, que es que el Gobierno de Canarias licite la obra antes de fin de año, lo que se ha dicho es que se retrotrae todo. Si nos lo dicen, lo haremos, solo es cuestión de pintura y señalética.

Esa conexión de La Pardilla estará cerrada más de un año por unas obras que parecen sencillas. ¿Por qué no se utiliza la vía de emergencia, como ha ocurrido en otros casos?

Esa obra depende del Gobierno de Canarias, no es del Cabildo. Y creo qué están utilizando las vías más rápidas. Los que nos dice el Gobierno es que estaban pendientes de que no tuviera que hacerse una evaluación de impacto ambiental por una flora autóctona en la dirección norte, no en la del sur . Están en la tramitación para licitar la obra y las fechas del Gobierno se me escapan, pero son inminentes.

¿Qué proyectos de carreteras tiene el Cabildo en lo que queda de mandato?

Hay varios proyectos de cierta importancia. Se está terminando la planificación de toda la GC-110, desde Los Hoyos hasta Las Brujas , la antigua carretera del centro, que se ha quedado como una vía rápida de dos carriles en los dos sentidos. Sin embargo, pasa por zonas urbanas, la Universidad y hay casas pegadas a la calzada, como antes con el tramo de Tafira Alta, por lo que estamos haciendo un rediseño. De esa actuación hemos desgajado El Secadero, pues el proyecto ya está hecho y en breve empezaremos una obra de más de cuatro millones. La principal vía insular en la que estamos actuando es la GC-41, de Telde a Valsequillo, cuyas obras están en el ecuador y en breve vamos a anunciar la segunda fase, en la que se cortará el tráfico, se desviará por una vía alternativa por el Balcón de Las Palmas y habrá un nuevo enlace a Tecén. También tenemos en expectativa la mejora de la Autovía del Norte, la GC-2. Aunque el Gobierno de Canarias está redactando el documento para hacer el cambio de trazado entre Bañaderos y El Pagador, esa vía requiere mejoras sustanciales. Y hemos terminado y entregado al Gobierno, aunque no nos correspondía, la ampliación de la GC-3, la Circunvalación a la capital, que es la que más rápido está aumentando el volumen de vehículos y hay más posibilidad de colapso en el futuro inmediato, sobre todo en los enlaces con la GC-21 de acceso a Teror.

¿Y nuevas carreteras?

Estamos encargando ya el proyecto del enlace desde La Goleta a Firgas, a ver si está redactado antes de que acabe el mandato. Es la continuidad de las vías en la zona metropolitana, que de facto se extenderán hasta Firgas con un viaducto hasta la zona del cementerio del pueblo. Esa será en realidad la última gran infraestructura que el PIO permite en redes viarias.

Aunque usted no se cansa de repetir que los cabildos no tienen competencias para construir viviendas sociales, sino que corresponde al Gobierno de Canarias, se le acusa de la escasa inversión y se ha instalado la idea de que su departamento debe resolver ese problema. ¿Qué proyectos y presupuestos existen para los casi dos años que restan de mandato?

No paro de repetir una obviedad, que no tenemos competencias, pero al mismo tiempo estoy convencido de que el Cabildo tiene que ser un agente fundamental en el ámbito de la gestión de la vivienda, porque tiene recursos para ello. Al contrario que los ayuntamientos, no tiene suelo, pero ya fue el precursor respecto al resto de los cabildos cuando en la etapa de José Miguel Pérez se creó el Consorcio de Vivienda, que permitió construir 64 casas en La Aldea y Gáldar. Pero hay que dar un salto cualitativo y en eso me he puesto a trabajar. Vamos a invertir en los próximos años casi 58 millones en vivienda protegida, una cifra significativa si se tiene en cuenta que hasta ahora era de siete millones al año. Vamos a construir 421 vivienda en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y el Icavi. Y tengo cuatro firmas pendientes en los próximos meses para continuar con la construcción de un parque de vivienda de alquiler accesible para las clases medias de esta Isla. Y que se queden siempre de alquiler. Y vamos a rehabilitar más de 2.700 viviendas en convenios con San Bartolomé, Mogán o Agüimes. En España, el 90% del parque público de viviendas construidas desde 1950 hasta ahora ha pasado a manos privadas porque el anhelo de los ocupantes era tener el título de propiedad. Esa mentalidad ha cambiado y vamos a un modelo como Países Bajos o Austria, donde mejor ha funcionado. Eso hace que tengamos que volver a construir viviendas y al mismo tiempo rehabilitar las viviendas privadas que están degradadas y cuyos propietarios no tienen recursos para reformarlas.

Sus socios de Nueva Canarias (NC-FA) en el Cabildo se han dividido y se prevé un fin de mandato complicado porque ambos bandos ya están en clave electoral de cara a 2027. ¿Cómo ve el PSOE esa ruptura y en qué afecta a la estabilidad del pacto?

En el PSOE tenemos claro que hoy , según las encuestas, somos la primera fuerza política en Gran Canaria y, al mismo tiempo, una organización fiable. Yo he tenido la responsabilidad de mantener un pacto tripartito de ocho años nada menos que en la capital y aquí, lo dije desde el principio, uno de mis objetivos es mantener con lealtad un acuerdo que dé estabilidad al gobierno insular en base a un programa progresista y que los ciudadanos se beneficien de él, porque los primeros que sufren la inestabilidad son los ciudadanos. En este momento, el gobierno de la Isla está en una situación de estabilidad. Obviamente, vemos el escenario que se ha producido a nuestra izquierda, primero fue con Podemos y demás, y ahora lo estamos viviendo con NC. Pero yo en este momento tengo un pacto con NC, es el acuerdo que tengo. En el Cabildo hay un bipartito, no un tripartito ni un cuatripartito. Y si eso cambia tendremos que hablarlo con nuestros socios en la actualidad, algo que va más allá del Cabildo.

¿A qué se refiere?

En Gran Canaria hemos mantenido un acuerdo respaldado por los ciudadanos durante más de una década. Veremos cuál es el escenario. Lo fundamental es mantener la estabilidad, con certezas. Si se modifican las reglas del juego en NC y eso afecta, ya no solo a las áreas del PSOE, sino al propio gobierno insular, tendremos que sentarnos de nuevo. Pero reitero, yo hoy tengo un pacto de gobierno bipartito con NC y con ese partido es con el que estamos estableciendo la estabilidad de gobierno, no con ninguna otra fuerza política. Otra cosa es que se den paradojas en esa formación, como que los portavoces ya no sean miembros del partido o que en uno de los bandos haya ahora un consejero de la oposición. En el momento en que afecte a las instituciones donde gobierna el PSOE, instaremos a nuestros compañeros de travesía, que son los de NC, sentarnos y ver cómo lo solventan, pero a día de hoy el gobierno funciona con normalidad y en base a lo acordado hasta ahora.

NC ha sido un aliado fiel del PSOE en la última década, pero los escindidos de Municipalistas Primero Canarias ya empiezan a disputarle terreno a los socialistas en todos los municipios, incluido el de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Preocupa eso a su partido?

Es algo que estamos analizando, sin lugar a dudas. E insisto, nosotros tenemos un acuerdo estratégico que ha funcionado bien. Siempre he creído que ese pacto se tiene que mantener mientras no haya una situación de cambios drásticos en unos u otros. Pero algo habrá que analizar si esta distorsión afecta a la estabilidad de los gobiernos o tiene un giro hacia posiciones donde se abra la puerta a que puedan llegar a los gobiernos las fuerzas de la derecha, incluso la ultraderecha en un momento determinado. Lo único que me preocupa es que se pueda abrir la puerta a gobiernos conservadores cuando la mayoría de los ciudadanos de Gran Canaria ha apoyado proyectos claramente de progreso. Pese al ruido, espero que eso no ocurra y que el bipartito con Antonio Morales en la Presidencia llegue hasta las elecciones de 2027.

Augusto Hidalgo durante la entrevista en la sala de reuniones de la Consejería de Obras Públicas. / José Carlos Guerra

Una posible moción de censura en Valsequillo contra los escindidos de NC está ahora en manos del PSOE. ¿La presentará?

Se ha analizado en el partido y se ha optado de forma inteligente por no provocar más convulsiones desde el punto de vista institucional. Hemos venido a dar certezas a los ciudadanos con un programa de izquierdas. En Gran Canaria, a diferencia de otras islas, los proyectos progresistas han tenido en la última década la mayoría del voto ciudadano, que se ha ido repitiendo e incluso aumentando en muchos lugares. Sería traumático que ese electorado fuera en parte traicionado antes incluso de un nuevo proceso electoral y que instituciones cayeran en manos de las fuerzas conservadoras e incluso se abriera la entrada en el futuro a Vox, a la ultraderecha. Sería dramático y frustrante. Eso que lo midan en 2027 los ciudadanos. En estos casos de los que se está hablando, como el de Valsequillo, si no se han sustanciado todavía es porque el PSOE no va a tomar decisiones apresuradas y disparatadas simplemente por conseguir un alcalde en un lado o en otro, como si esto fuera un juego de ajedrez alocado. Somos serios y estaremos ojo avisor para garantizar la estabilidad y los gobiernos de progreso.

Aunque había anunciado que este sería su último mandato, parece que el presidente Antonio Morales se lo está pensando a la vista de lo que está ocurriendo en NC-FA y ya no descarta repetir. ¿Ve a Morales como candidato en 2027?

Tomará la decisión que estime conveniente, como lo ha hecho siempre, e intuyo que la tomará en el último momento. No me corresponde a mí pronunciarme. Cada uno debe analizar el escenario desde el ámbito personal y no voy a entrar nunca en sus decisiones. Lo que decida bien decidido estará. Lo importante es que sume el ámbito progresista en la isla.