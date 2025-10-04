Gran Canaria y Galicia se hermanan a través del Camino de Santiago y el Camino de los Valores

Los alcaldes y representantes de los municipios que integran la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino de Santiago Francés concluyeron el viernes, día 3, la tercera jornada de los encuentros realizados en Gran Canaria, con los máximos representantes del Cabildo insular y de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, TejedaGuía y Gáldar. Fueron tres intensas jornadas, muy fructíferas y satisfactorias, promovidas por la Asociación #UP2U Project, que preside la magistrada Reyes Martel, y que han servido para reforzar y establecer lazos de unión y hermanamiento entre los municipios grancanarios del Camino de Santiago y los gallegos.

Delegación gallega y visitas institucionales

De la delegación gallega formaban parte los alcaldes José Luis Raposo Magdalena (Pedrafita do Cebreiro), la presidenta de la Mancomunidad, María Olga Iglesias Fontal (Triacastela); Claudio Garrido Martínez (Sarria), Monserrat Muler Sar (Paradela), Eleoy Pérez Sindín (Monterroso) y Manuel Taboada Vigo (O Pino), así como los tenientes de alcalde José Antonio García Jurjo (Samos), Alicia López (Palas de Rei) y Xosé Igrexas García (Melide).

Gran Canaria se acerca más a Galicia por el Camino de Santiago / La Provincia

La presidenta de #UP2U Project les recibió y acompañó a lo largo del recorrido, junto con Luís Celeiro, quien viajó a Gran Canaria en representación de la Academia Xacobea. Estos peregrinos especiales visitaron las iglesias de Tunte y de Gáldar, caminaron en dos tramos por el Camino de Santiago en Gran Canaria, se reunieron con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y visitaron Tejeda, donde mantuvieron encuentros con delegaciones de Guía y Gáldar, encabezadas por sus respectivos alcaldes, Alfredo Gonçalves y Teodoro Sosa.

Compromiso entre Canarias y Galicia

Los alcaldes de los municipios jacobeos de Gran Canaria se han comprometido a realizar el Camino de Santiago y recorrer “palmo a palmo” la ruta a su paso por los once ayuntamientos que integran la Mancomunidad Gallega del Camino Francés. Coinciden todos ellos en que Canarias y Galicia están separadas por una gran distancia, pero unidas por los valores del Camino de Santiago.

El viceconsejero de Política Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil González, ha mostrado también su apoyo al trabajo que se está realizando para hermanar los ayuntamientos canarios del Camino con los gallegos, y de modo especial al trabajo de #UP2U Project, motor de estas iniciativas.

El Camino de los Valores: unión y salud mental

En este mes, concretamente del 9 al 12 de octubre, #UP2U Project realizará la etapa gallega de la IX edición del Camino de los Valores, una peregrinación por la salud mental que se inició en Gran Canaria en el mes de junio y ahora concluye en Galicia, comenzando el jueves 9 en Samos y llegando a Santiago de Compostela, a la Plaza del Obradoiro, el domingo 12 de octubre.

#UP2U Project – Depende de ti nació en 2016, impulsada por la magistrada de menores Reyes Martel, y desde esa época realiza el Camino de los Valores en Gran Canaria y en Galicia con jóvenes en situación de vulnerabilidad, a los que, en palabras de su fundadora, “hay que dar otra oportunidad”.