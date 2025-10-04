John Travolta sorprende en Sardina al saludar al periodista Baby Solano durante el rodaje de su nueva película en Gran Canaria

John Travolta ha convertido estos días Sardina de Gáldar, en la costa norte de Gran Canaria, en su particular enclave cinematográfico. El actor estadounidense viajó recientemente a la isla para sumarse al rodaje de la película Mareas Negras (Black Tides), bajo la dirección del veterano Renny Harlin, un thriller de supervivencia con orcas que promete intensidad y tensión.

Desde su llegada, se ha mantenido un notable hermetismo sobre las localizaciones exactas que protagonizarán las tomas, pero la costa de Sardina ya ha sido confirmada como uno de los escenarios naturales clave del proyecto. La presencia del equipo de filmación ha generado expectación local, movilizando recursos técnicos, alojamiento y logística en el municipio de Gáldar, que ve en esta producción una oportunidad para proyectar su imagen internacionalmente y dinamizar la economía insular.

Durante su estancia, Travolta ha mostrado profesionalidad y discreción. En el muelle deportivo de Las Palmas también se realizaron escenas bajo estricta seguridad, donde el actor apareció brevemente y se retiró al interior de un camerino portátil, evitando cualquier aspaviento mediático. En ese contexto de control y reserva, la comunidad local y los medios canarios observan con fascinación cada movimiento del rodaje.

La anécdota con Baby Solano

Una anécdota particular durante su estadía ocurrió cuando John Travolta, en un gesto espontáneo, detuvo su caminata por una de las localizaciones costeras y saludó cordialmente al periodista Baby Solano, presentador de un programa de noticias de TV Canaria. El saludo fue breve, pero generó comentarios y captó la atención de los presentes: Travolta, con simpatía y cortesía, asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa hacia el micrófono del reportero, estrechando así un puente entre la superproducción internacional y los medios locales que siguen de cerca su rodaje.

Desde la productora canaria Nostromo Pictures, a cargo de Adrián Guerra, se ha señalado que la colaboración con los ayuntamientos y las autoridades locales ha sido fluida, facilitando permisos y logística para que el rodaje transcurra sin contratiempos. El alcalde de Gáldar y varios concejales incluso visitaron los sets junto al equipo de producción, comprobando de primera mano el montaje de escenas y el despliegue técnico involucrado.

Para los habitantes de Sardina y sus cercanías, la presencia de una figura como Travolta representa algo más que un espectáculo cinematográfico: es una señal de que Gran Canaria puede competir como plató natural a escala global. Los comercios, alojamientos y servicios de la zona han notado un incremento en actividad, mientras que los residentes observan con curiosidad cautelosa el ir y venir de camiones, grúas, plataformas acuáticas y equipos de filmación.

A lo largo de su estancia, Travolta no solo participa en escenas dramáticas en escenarios costeros, sino que también se le ha visto descansando en tramos más tranquilos de la isla, siempre acompañado de su equipo técnico, manteniendo un perfil bajo ante el público. Aunque el rodaje continuará aún varias semanas en distintas zonas de la isla, Sardina permanecerá como testigo privilegiado de un capítulo cinematográfico que, sin duda, dejará huella en la isla y en los medios locales.

El corto pero significativo momento en que Travolta saludó a Baby Solano de TV Canaria resume, en cierto modo, la conexión que puede existir entre una superproducción hollywoodiense y el pulso informativo local de Canarias: un instante de cercanía en medio de la magia del cine.