La manita relajada: la comentada actitud de John Travolta con sus fans en Gran Canaria

Un vídeo viral de John Travolta atendiendo a fans canarias es muy comentado por la actitud de la estrella de Hollywood.

@alelm04_ - Ale López

Adolfo Rodríguez

Adolfo Rodríguez

John Travolta ha revolucionado a los isleños con su visita a Gran Canaria. El mítico protagonista de ‘Grease’ o ‘Pulp Fiction’ se ha dejado ver por diferentes zonas del archipiélago, entre ellas Sardina del Norte (Gáldar) o el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, cerrado al público por la gran producción de Hollywood.

Una de esas tardes de intensos rodajes, el de ‘Fiebre del sábado noche’ no quiso dejar pasar la oportunidad y atendió de muy buena gana a las personas que se acumulaban a la entrada del set. Ejemplo de ello es el vídeo del usuario de TikTok @alelm04 (Ale López).

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales, que no pierden detalle, se han fijado en un gesto en concreto y lo han comentado hasta la saciedad. Se fijan en la forma de agarrar de Travolta a algunas de sus fans: mano por la cintura y de manera muy cercana. “La manita relajada”, emulando a la frase viral de Lucía Sánchez en ‘La isla de las tentaciones’ de Telecinco, “No sabe nada” o “¡Qué listo donde pone la manita! No pierde el toque de galán”. Son algunas de las perlas que se pueden leer en las diferentes plataformas.

Sobre la película de John Travolta en Gran Canaria

Esta vez vino a reconciliarse con una hija, a salvar a un nieto, a sobrevivir al mar y a sí mismo. O al menos, su personaje: Bill Pierce, protagonista de "Mareas Negras", la película que está transformando la costa grancanaria en escenario de tensión, emoción y redención.

La película ha transformado al tranquilo pueblo pesquero del noroeste de Gran Canaria, en el epicentro de una producción internacional cargada de dramatismo, tensión y espectáculo. Y su llegada no ha pasado desapercibida: decenas de vecinos y curiosos han vivido un momento que jamás olvidarán, cuando el actor, cercano y sonriente, se dejó abrazar por el cariño de un pueblo que ya lo siente parte de su historia.

Comentarios sobre la actitud de John Travolta con las fans de Gran Canaria

Comentarios sobre la actitud de John Travolta con las fans de Gran Canaria / Redes sociales

Detrás de las cámaras está Renny Harlin, director de obras míticas como La jungla de cristal 2 o Máximo Riesgo. Su regreso al cine de acción y suspense está marcado por una mirada más íntima, sin perder la adrenalina que caracteriza su estilo. Y lo hace desde las costas volcánicas de Gran Canaria, cuya fuerza natural se convierte en escenario perfecto para esta batalla entre el hombre y la naturaleza.

Noticias relacionadas y más

No solo el paisaje es canario. También lo es el productor Adrián Guerra, uno de los grandes talentos del cine español, que lidera el proyecto a través de Nostromo Pictures. Su implicación refuerza el compromiso del sector audiovisual canario con producciones de alta calidad y proyección internacional.

