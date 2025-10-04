Telde emprende una campaña de limpieza de áreas públicas del litoral

Los castigados espacios públicos del litoral de Telde después del verano serán objeto de una actuación de limpieza intensiva. El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Servicios Municipales, ha puesto en marcha una campaña para adecentar estos espacios las zonas de paso donde existe cúmulo de residuos, basura y enseres. Esta intervención estará reforzada con la compra de nueva maquinaria que actuará en las zonas de playas, donde se procederá al cribado de arena.

Los trabajos, llevados a cabo en los últimos días, comenzaron en los barrios de Salinetas y Melenara, y se extenderán progresivamente al resto del frente litoral, con el objetivo de adecentar los espacios comunes y mejorar la imagen del municipio después del periodo estival.

Cabe destacar que en dichas áreas se ha detectado la acumulación de residuos como botellas, latas, bolsas y otros desechos que, además de afectar a la estética urbana, generan un impacto negativo sobre el entorno costero.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subraya la importancia de esta actuación y asegura que «se está actuando con firmeza en la limpieza de los espacios públicos, porque son lugares de convivencia, de ocio y de encuentro de vecinos y visitantes. No se puede permitir que la imagen de la ciudad se vea deteriorada por la acumulación de residuos».

Barrios del interior

El Ayuntamiento recuerda que la Concejalía de Servicios Municipales mantendrá, en los próximos meses, un plan especial de limpieza y adecentamiento en distintos puntos del municipio, tanto en la costa como en los barrios del interior.

Cabe resaltar que los operarios que han ejecutado los trabajos han sido contratados a través del convenio Unidades Familiares sin Recursos, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Local, que dirige Nayra Navarro. Asimismo, el proyecto se desarrolla en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Cabildo de Gran Canaria, a través del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Cabildo Insular para la coordinación de actuaciones en materia de empleo dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Mejorar la imagen

La nueva maquinaria adquirida por el Ayuntamiento redunda en la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla, ya que permite llevar a cabo la limpieza de las playas de manera más ágil, sencilla y con menor esfuerzo. Los distintos aparatos tiene gran resistencia frente al desgaste y la corrosión, una ventaja que supone un mayor retorno de la inversión realizada.

«Gracias a esta inversión, no solo la ciudadanía de Telde podrá disfrutar de una costa más limpia y mejor acondicionada, sino que la imagen turística también mejorará de forma exponencial al convertirnos en una ciudad acogedora con un litoral inigualable», subrayó la concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, María Calderín. n