De la botella de refresco al arco fotomatón aéreo de 360 grados

Las celebraciones de antes no tienen nada que ver con las de ahora. Las mesas se vestían con algunas botellas de refrescos, una tarta y un plato de manises. Ahora el mercado ofrece multitud de elementos para la diversión. La IX Feria de Eventos y Celebraciones desplegada en Vecindario entre el viernes y ayer es un buen escaparate para ello

Muchas personas guardan en sus cajones de fotos imágenes de antaño donde el momento inmortalizado de un cumpleaños o una boda no era más que una reunión familiar o de amistades en torno a una mesa con refrescos, algunas botellas de alcohol de la época, una tarta y algunos invitados. Ahora lo queremos celebrar todo a lo grande. Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, comidas de empresas y divorcios. De momento, lo que no entra en ese grupo de festejos es la emancipación de los hijos e hijas por lo caro que están los alquileres o la compra de vivienda. En lo que llega ese momento, celebramos todo lo que se nos ponga por delante como si no hubiera un mañana. Y es que hemos pasado con los años de las botellas de refrescos al fotomatón 360º aéreo.

La IX Feria de Eventos y Celebraciones organizada por la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Vecindario (Ascoive) y celebrada estos días en la zona peatonal de la Avenida de Canarias era un buen escaparate de todo lo que podemos llevar a cualquier evento que queramos celebrar.

Entre los diferentes puestos, Manuel y Susi regentan la empresa Flash & Fun 360º. Ofrecen fotomatones 360º de espejo infinito o aéreos de hasta 15 personas, además de espejos mágicos, entre otros elementos. La pareja explica que el mercado de las celebraciones ha ido evolucionando y con el tiempo han salido empresas que responden a todas esas demandas de la clientela. Ahora es habitual disfrutar en una boda o comunión de elementos de disfraces para inmortalizar los momentos, entre otras novedades. Ellos trabajan casi todos los fines de semana del año y aseguran que «este tipo de elementos que decoran y animan las fiestas están cada vez más de moda». Reconocen que la época fuerte comienza con las comuniones y bodas en el mes de mayo y ya enlazan con las comidas y cenas de empresa en diciembre.

El caricaturista Abraham García está cada vez más presente en eventos de todo tipo. / Andrés Cruz

Ambos valoran este tipo de ferias «porque nos dan visibilidad y mostrar todo lo que podemos ofrecer para lo que se quiera celebrar», y añaden que su producto «aporta mucha diversión a esas fiestas y la gente ahora quiere inmortalizar esos momentos de forma digital para compartirlo en sus redes sociales, además de conservarlos en otro tipo de soportes digitales».

El caricaturista Abraham García también ocupa un puesto en la feria de eventos de Vecindario. Dibuja caricaturas en vivo en diferentes tipo de celebraciones y eventos, sobre todo en bodas y bautizos. El evento en el que participa le permite dar a conocer al público el trabajo que realiza. Demanda más ferias como esta al año y asegura que han ido cambiando las celebraciones y se han ido incorporando nuevas profesiones en eventos «que antes pensábamos que no tenían cabida en ellos».

El mercado es tan cambiante que el dibujante adelanta que ya ha visto en otras ferias cómo visten a las mascotas a juego con los novios o novias para integrarlos en las bodas y otras celebraciones similares. García subraya que ha participado con su arte en todo tipo de eventos. «Donde no he dibujado aún es en un funeral, que eso sí me gustaría, pero no sería en caricatura en vivo», bromea.

Cultura del globo

Jenifer Arencibia es la dueña de Globo Fun Eventos. Lleva 10 años en este mundo de eventos y asegura que el mundo de las sopladeras para decorar «ha ido cogiendo auge y está más presente en todos los eventos». La prueba es que desde hace cinco años también se dedica a formar a personas de todas las Islas en la decoración, «y gracias a eso se ha extendido la cultura del globo.»

Con sus manos elabora arcos, centros de mesa y bouquets de globos, y además trabaja con materiales biodegradables. La empresaria destaca que esta feria atrae a bastante gente y se hace visible la vistosidad y el arte de la decoración con globos.

1. Susi y Manu, de la empresa Flash & Fun 360º / Andrés Cruz

Sabrina Godoy, con su empresa Soen Shop, mostraba en su puesto productos personalizados, la mayoría de ellos en madera y grabados con láser. Explicaba que «cada vez está más de moda personalizar los regalos para las personas invitadas.» Está en la feria para dar a conocer su marca. «En nuestro caso somos una tienda online y quieras o no nos viene muy bien salir de forma física y que la gente conozca lo que hacemos».

La emprendedora explica que la idea de su empresa surgió cuando tuvo que organizar su propia boda en 2021. «Viendo que todos los productos que quería los tenía que pedir a negocios de afuera y, además, me cobraban aduana y el tiempo que tardaba en llegar, se me ocurrió montar mi propio negocio de detalles personalizados para eventos y merchandising», comenta. La empresa comenzó a funcionar en 2023 y reconoce que le va bien. Actualmente se dedican a detalles para eventos y celebraciones, y también han incorporado productos para las empresas.

Belleza y estética

La belleza y la estética también juegan un papel fundamental en el mundo de las celebraciones y los actos sociales. El centro de belleza avanzada Sheila Beauty Center expone productos y un escáner de piel 3D, analizador facial con monitor que hace un diagnóstico de la piel y además muestra el resultado de cómo podría quedar tras un tratamiento personalizado.

Además de los tratamientos de belleza, Sheyla Mendoza también ha incorporado servicios de manicura y pedicura, con técnicas de esmaltado ruso, nivelación y esmaltado semi. Pronto también contará en su centro con una profesional dedicada exclusivamente a las pestañas. La emprendedora lleva 12 años en el mundo de la estética y la belleza, y no hacen falta actos especiales «porque estos tratamientos se dan a lo largo de todo el año».

Por el stand de Sheyla Mendoza pasaron durante la feria especializada varias novias interesadas en hacerse la manicura o darse tratamientos de hidratación e iluminación para su gran día. Es la ventaja que tiene mostrar la cara al público. No todo va a ser redes sociales.