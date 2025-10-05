El folclore y la tradición llenan las calles de Agüimes por la Romería del Rosario

Las calles del casco de Agüimes volvieron a llenarse este sábado de tradición y acervo rural durante la celebración de la Romería Ofrenda en honor a la Virgen del Rosario, copatrona y alcaldesa mayor perpetua del municipio.

Un total de 19 carretas y 3 tartanas de colectivos y agrupaciones locales recorrieron el centro, acompañadas de cientos de personas ataviadas con trajes típicos, para festejar el día grande de las fiestas al son de los bailes tradicionales, la música popular y las exhibiciones de lucha del garrote y silbo canario.

Devoción y ofrendas a la Virgen

El recorrido comenzó pasadas las 18:00 horas frente a la piscina municipal, partiendo hacia el pórtico de la iglesia. Allí, el sacerdote Salvador Santana y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, junto a miembros de la corporación municipal, recibieron a los grupos participantes, quienes depositaron sus ofrendas delante de la imagen de la Virgen.

Como cada año, estas donaciones se entregarán a las familias más necesitadas del municipio, manteniendo el carácter solidario y comunitario de la festividad.

Baile, música y verbena popular

Tras la Romería, la fiesta continuó en la plaza de San Antón con un animado baile de taifas, en el que participaron los grupos El Lejío, Draguillo, El Cura y Polvajera.

Más tarde, en la plaza del Rosario, la celebración culminó por todo lo alto con una verbena amenizada por Mekánica by Tamarindos, Grupo Aguaje y Línea Dj, que hizo vibrar a los asistentes hasta la madrugada.

Feria de ganado y lucha del garrote

Las fiestas continuarán este domingo con la tradicional feria de ganado, que tendrá lugar en el anexo a la plaza del Teatro Auditorio Agüimes, a las 10:00 horas, como homenaje al pasado ganadero del municipio y reivindicación del sector primario.

Al mismo tiempo, en la Carpa del Teatro Auditorio se celebrará la “Copa Cabildo de Gran Canaria”, un campeonato de lucha del garrote que mantiene viva esta ancestral práctica de los pastores, heredada de los antiguos pobladores de las Islas.