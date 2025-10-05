El souvenir de rolos de platanera

La platanera tiene una vida muy útil más allá del saca un racimo. Fibras Naturales Canarias ha convertido los rolos en souvenir, trofeos, y objetos de diseño y decorativos mediante impresoras 3D en su sede del Parque Científico y Tecnológico de la Mancomunidad del Norte, en La Punta de Gáldar. El nuevo paso será el cuero natural hecho también con una base de fibras de platanera.

El rolo de plataneras tiene una segunda vida. La empresa Fibras Naturales Canarias ha combinado el uso de la tecnología de las máquinas de impresión 3D con el aprovechamiento de los restos agrícolas. El resultado de esta combinación es la creación de mostradores de expositores, artículos de artesanía, trofeos, souvenir como llaveros e imanes, hasta abonos naturales con la pulpa y fertilizantes gracias al agua concentrada.

Iba a quedar en un cajón

Si en el dicho popular se dice que del cerdo se aprovecha todo. También las plataneras ofrecen un recurso natural muy exprimible.

Néstor Santiago. / LP / DLP

El proyecto nació con una base tecnológica de investigación de la Universidad, «que iba a quedar en un cajón». Pero la iniciativa cogió cuerpo empresarial hace dos años, siendo la sociedad la primera en instalarse en el Parque Científico y Tecnológico del Norte, en La Punta de Gáldar. El fundador y director, Néstor Santiago, se «aventuró» con este proyecto, que nace con la idea de valorizar los residuos plataneros, para evitar que acaben en el vertedero.

«Todos lo huelen primero»

«Al principio cuando digo en una presentación lo que hacemos se genera incredulidad, y todos terminan por olerlo, porque el resultado final aparenta ser hecho con plástico, pero son fibras naturales», señala el emprendedor, que insiste en que se trata de un producto ecológico, sostenible, que no tiene que ser caro y que tiene una gran aceptación entre el público.

La idea se basa en aprovechar los rolos de las plataneras recién cortadas. No hay que olvidar que cada platanera saca un único racimo.

A partir de

Expositor con objetos realizados con fibra de platanera. / José Carlos Guerra

ahí nace la innovación. En su caso, una parte se emplea para la elaboración de la fibra. En segundo lugar, la pulpa para fibra de coco, con el que están comercializando abono en cajas de cinco kilos. Y, por último, la empresa está abriendo una nueva vía de negocio con el agua que contiene en su interior. En este caso, se extrae de cuatro a ocho litros por rolo para usarlo como fertilizante natural en el campo, que está un periodo de certificación.

Cuero, el nuevo paso

Pero, además, están a punto de abrir otra senda comercial, mediante la inminente presentación de cuero natural hecho con fibra de platanera, que se adentra bajo el paraguas de Moda Cálida.

La principal línea de negocio se centra en la fibra, con la que obtienen filamento que sirve para realizar distintos tipos de objetos mediante su impresión en tres dimensiones. La actividad central son los recuerdos (souvenir), sobre todo con productos como los imanes y marcapáginas, además de haber logrado una gran demanda las bolas de navidad. Todo ello, con temática canaria. Estos recuerdos se han ido incorporando a las tiendas de artesanía y museos poco a poco, así como a la venta a través de su página de internet. De forma paralela han proyectado la realización de trofeos y la decoración de interior, con murales o estanterías que adornan paneles o expositores de grandes dimensiones.

Estrella de navidad, dentro de lo elemento decorativos realizados por las máquinas 3D. / José Carlos Guerra

La empresa asentada en las instalaciones del Parque Científico del Norte cuenta con una quincena de máquinas de impresión 3D, que se pasan todo el día a pleno rendimiento dando salida a los muchos pedidos que tiene Fibras Naturales. Uno de los más recientes ha sido la realización de 300 imágenes de unos ocho centímetros, que han estado listos en tres días, incluyendo el empaquetado y una tarjeta explicativa.

El dependiente se implica

La cartera de clientes de productos realizados con fibras naturales se han ido extendiendo desde Gran Canaria hasta Tenerife, La Palma, Lanzarote y dentro de poco se plantarán en tiendas de Fuerteventura. Además, los trofeos se están comercializando también en la Península, accediendo a una asociación de Bilbao.

«Los dependientes son nuestros grandes aliados», admite el promotor, a la hora de promocionar el producto de cara al público. «Son productos canarios, personalizados y artesanos»

Un agricultor, cortando un rolo de platanera. / LP / DLP

, recalca Néstor Santiago.

Fibras Naturales Canarias da empleo a cinco trabajadores y la edad media es de 27 años, aunque varía según la producción del momento. Sobre todo, en navidad, donde tienen una alta demanda de adornos y regalos personalizados.

Millo

Néstor Santiago señala que suelen hacer de forma periódica acopios de rolos de plataneras. Y en su proceso de preparación, durante un día se extrae la fibra, para luego triturarla hasta dejarla en polvo y poder extraer el filamento, tras un secado, mezclándolo con biopolímero (de millo). A partir de ahí se saca la materia prima para fundir y obtener el objeto final.