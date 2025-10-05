San Francisco se llena de historia: Telde revive a los grandes ilustres de Canarias

En uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad, el Barrio Histórico de San Francisco se convirtió anoche en un gran escenario al aire libre donde la historia y las leyendas de Canarias volvieron a cobrar vida.

El acto, organizado por la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Telde, reunió a un numeroso público que disfrutó de una velada mágica y participativa. Las calles del barrio se transformaron en un recorrido teatral que evocó las vidas y hazañas de más de treinta personajes ilustres del Archipiélago, en un homenaje a la identidad cultural de las Islas.

El pasado camina por las calles

A través de una brillante puesta en escena de la Asociación Cultural Salsipuedes, nombres inmortales como Saulo Torón, Luján Pérez, José Arencibia Gil o Benito Pérez Galdós regresaron simbólicamente para guiar al público por los episodios más destacados de la historia canaria.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, resaltó “la importancia de actos como este, que no solo revalorizan nuestro patrimonio histórico y cultural, sino que también refuerzan el sentimiento de identidad y pertenencia de los teldenses. San Francisco es un espacio cargado de alma, y ver cómo la historia vuelve a caminar por sus calles es un orgullo para la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Cultural, Juan Martel, subrayó “la magnífica acogida del público y el excelente trabajo de la Asociación Cultural Salsipuedes, que con rigor y creatividad nos invita cada año a mirar a nuestro pasado desde la emoción y el conocimiento. Este tipo de iniciativas consolidan a Telde como referente cultural en la difusión de las tradiciones canarias”.

Un viaje en el tiempo con sello teldense

El presidente de la Asociación Cultural Salsipuedes, José Gilberto Moreno, agradeció “el apoyo del Ayuntamiento de Telde y la implicación del equipo artístico, que hace posible este viaje en el tiempo. Es un privilegio compartir con la ciudadanía estas historias que forman parte de nuestra esencia como pueblo”.

El recorrido, que combinó dramatización, música y ambientación histórica, llenó de vida y emoción cada rincón del barrio de San Francisco. Entre luces, voces y aplausos, Telde volvió a celebrar su historia con orgullo, demostrando una vez más que la memoria colectiva sigue latiendo en cada piedra, cada calle y cada historia contada bajo el cielo canario.