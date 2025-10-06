Antonia San Juan rompe el tabú del cáncer: "No quiero esconderme ni callarme"

La actriz, directora y guionista Antonia San Juan ha decidido afrontar públicamente una de las etapas más difíciles de su vida: su diagnóstico de cáncer. Fue el pasado 3 de septiembre cuando, a través de sus redes sociales, la artista canaria compartió con sus seguidores la noticia que nunca hubiese querido dar: lleva más de un año enfrentando problemas en la garganta, y recientemente, tras una revisión médica, se le detectó un problema en las cuerdas vocales que resultó ser cáncer.

Desde ese momento, su perfil en Instagram se ha convertido en una ventana abierta a su experiencia vital, con publicaciones que combinan actualizaciones sobre su salud, reflexiones personales y una clara intención de romper el estigma que todavía pesa sobre esta enfermedad.

En uno de sus vídeos más recientes, la intérprete de películas como Todo sobre mi madre y Piedras, habla con serenidad y profundidad sobre el motivo que la llevó a hacer público su estado: “La palabra cáncer sigue siendo un tabú, y yo lo único que he querido es quitarle ese poder que tiene esa palabra”.

San Juan explica que, incluso en su entorno familiar, el término “cáncer” estaba vetado: “Mi madre era la primera que no podía escuchar esa palabra. Se sigue viendo como algo malo que, si lo pronuncias, te viene”, comenta con honestidad.

Por eso, su decisión de visibilizar su proceso no es casual: quiere dar la cara, no esconderse, y ofrecer una narrativa diferente sobre una enfermedad que afecta a miles de personas, muchas de las cuales también sufren en silencio.

Antonia San Juan mostrando agradecimiento en su perfil de Instagram / Antonia San Juan

Una de las ideas que Antonia San Juan defiende con más contundencia es que su testimonio no tiene ningún interés comercial. A diferencia de lo que algunas personas han insinuado en redes sociales, la actriz se muestra firme: “Nunca he vendido nada. No lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo me conformo con lo que tengo”.

Añade que jamás ha aceptado sentarse en un plató para hablar de su enfermedad a cambio de dinero, a pesar de que las ofertas no han faltado. Su única intención, insiste, es compartir desde el altruismo, para que otras personas que atraviesan situaciones similares puedan sentirse acompañadas, entendidas y menos solas.

Mensajes de apoyo... y críticas

Como es habitual en las redes sociales, los testimonios públicos suelen recibir una avalancha de reacciones. En el caso de Antonia San Juan, la mayoría de los comentarios que ha recibido han sido de solidaridad, respeto y admiración. Así lo expresa ella misma: “La mayor parte de los comentarios son solidarios”.

Sin embargo, también ha habido quienes han interpretado su apertura como una forma de autopromoción. San Juan responde a estas críticas con la misma naturalidad con la que comparte su proceso: “Sé que la gente no me conoce, juzgan por lo que ven en la tele”, dice. Aun así, no parece que esos comentarios puedan silenciar su voz ni alterar su propósito.

Otro de los temas que la actriz ha querido tratar públicamente es el cambio físico que puede traer consigo el tratamiento contra el cáncer. Lejos de mostrarse derrotada o descuidada, Antonia San Juan subraya la importancia de mantener rutinas de cuidado personal, no como una vanidad, sino como un acto de amor propio.

“También hay que seguir con la ilusión de darte una cremita, cuidarte…”, afirma. Reconoce que el cambio físico llegará: ya ha compartido imágenes con la cabeza rapada, con peluca, con pañuelo, y anticipa que habrá un momento en el que se le caerá el pelo del todo. Pero en ningún caso eso significa que dejará de mostrar su rostro al mundo.