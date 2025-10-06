Equipamientos del Cabildo de Gran Canaria como motores de transformación social

La 11º edición de la Semana de la Arquitectura, que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria con la colaboración de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, arrancó ayer con un programa que pone en valor algunos de los grandes proyectos de transformación urbana, social, cultural y económica del Cabildo de Gran Canaria.

Esta edición, que se desarrollará hasta el viernes 10 de octubre, se detendrá en los proyectos para la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria, el nuevo pabellón icónico de Infecar y la propuesta urbana para la integración del recinto ferial en la trama urbana, la remodelación del Centro Insular de Deportes o el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea).

«Los grandes equipamientos son bisagras del tiempo que reconfiguran la manera en que una ciudad, una isla, se relaciona con el mundo y consigo misma, además de actuar como motores de cambio que reconfiguran el espacio, la economía y la vida social e inciden de manera directa en la configuración de las dinámicas sociales, económicas y ambientales que definen un territorio», afirmó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante la inauguración oficial de este encuentro, que también contó con la presencia de Aridany Romero, consejero de Deportes de la corporación.

Hubo otras propuestas transformadoras, también impulsadas por el Gobierno de la isla, que no se pudieron incluir pero que serán abordadas más adelante. Es el caso de Salto de Chira, la culminación de la Casa Palacio, el radiotelescopio de Temisas, la finalización del Museo Canario o la adaptación del antiguo psiquiátrico.

La inauguración de la Semana de la Arquitectura ayer coincidió con la elegida por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para la conmemoración anual del Día Mundial de la Arquitectura, en simultaneidad a su vez con la celebración también del Día Mundial del Hábitat.

En esta nueva edición, que lleva por lema Los grandes equipamientos, actores transformadores de lo urbano, se propone continuar con el hilo conductor de la reflexión, ya iniciada en anteriores encuentros en torno al concepto de «la huella».

«Desde el Gobierno que dirijo entendimos que la mejor forma de asumir los desafíos era manteniendo una relación fluida, de confianza y participada con el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria. Firmamos un convenio de colaboración que ha dado cabida no solo a concursos de ideas, sino también a jornadas, cursos y a la creación de una bolsa de trabajo relacionada con las iniciativas del Cabildo», destacó Morales.

«Cuando hablamos de Gran Canaria, el Colegio de Arquitectos hace del espacio que habita su propia obra. Juntos, Cabildo y profesionales de la arquitectura, cincelamos, adaptamos, protegemos e innovamos para seguir haciendo no solo una Gran Canaria habitable, sino también reconocible y destacada por sus referentes arquitectónicos vinculados a la sostenibilidad y al atlanticismo», añadió.

El presidente del Cabildo comentó, por otro lado, que «este mismo año el decano del Colegio y dos arquitectos de reconocido prestigio designados por el propio colegio de arquitectos formaron parte del jurado que eligió La Nube como futuro Estadio de Gran Canaria, un proyecto que sin duda será modelo por una gestión novedosa de la humedad, de su propia sostenibilidad e integrado en el territorio» y que formó parte, de la mano del estudio L35, de las presentaciones de ayer lunes en la sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, en el Castillo de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria.