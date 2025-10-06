Gáldar acoge las Jornadas de Estudios Histórico-Etnográficos del Silbo con un programa internacional de especialistas

El Teatro Consistorial de Gáldar será sede los días 14 y 15 de noviembre de 2025 de las Jornadas de Estudios Histórico-Etnográficos del Silbo, un encuentro académico que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para profundizar en el valor histórico, lingüístico y cultural del lenguaje silbado en Canarias y en otras regiones del mundo. El evento, primero en su categoría en el Archipiélago, contará con la participación de referentes de reconocido prestigio tanto de Canarias como del extranjero.

Con una marcada visión académica sobre el uso de este singular lenguaje, estas jornadas se presentan como un espacio científico que pondrá el foco en la realidad del silbo en las islas de La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, cada una con particularidades en su transmisión y conservación. Asimismo, se abrirá la mirada hacia otras comunidades silbadoras en países como Grecia, Marruecos, Turquía, México, Brasil, Senegal o Vietnam, lo que permitirá comparar y valorar la universalidad de este fenómeno humano.

El evento es gratuito, con inscripción previa a través de la web www.jornadasdelsilbo.com y cuenta con el asesoramiento de un comité científico de reconocido prestigio que respalda la solidez académica de unas jornadas concebidas como un espacio de estudio y, al mismo tiempo, como una oportunidad de acercar al gran público un patrimonio cultural inmaterial de enorme riqueza. El comité está conformado por Julien Meyer, lingüista experto en bioacústica y lenguajes silbados; David Díaz Reyes, etnomusicólogo, profesor y experto investigador del lenguaje silbado en Canarias; María Jesús Rodríguez Medina, directora del Aula de Silbo de la ULPGC y profesora titular en el área de Traducción e Interpretación; y Rubén Jiménez Sánchez, investigador y miembro del Aula de Silbo de la ULPGC.

Las Jornadas fueron presentadas por Maximiano Trapero, catedrático de Filología Española y ponente inaugural; Carlos Ruiz Moreno, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Gáldar; y Miguel Ángel Suárez Quesada, representante de la Asociación Cultural Agáldar. Este encuentro es fruto de un esfuerzo colaborativo entre la Asociación Cultural Agáldar, el Ayuntamiento de Gáldar, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna.

El silbo, capaz de reproducir las vocales y consonantes del castellano mediante variaciones de tono y duración, ha sido utilizado durante siglos en geografías abruptas y rurales como eficaz medio de comunicación a larga distancia. En el caso de Canarias, este lenguaje se ha consolidado como un símbolo identitario de gran valor etnográfico, reconocido por la UNESCO en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, específicamente en la isla de La Gomera.

Un programa con ponentes internacionales y locales

El programa del encuentro contará con la participación de referentes internacionales de reconocido prestigio, entre ellos Julien Meyer, investigador en bioacústica, de origen francés; Rachid Ridouane, especialista en tamazight silbado también afincado en Francia; y el investigador griego Panagiotis Tzanavaris, experto en el silbo de Antia, en Eubea.

Por su parte, las Islas Canarias estarán representadas por destacados especialistas como Maximiano Trapero, profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); María Jesús Rodríguez Medina, directora del Aula de Silbo de la ULPGC; el etnomusicólogo David Díaz Reyes, fundador de la Asociación Yo Silbo; Rubén Jiménez Sánchez, investigador del Aula de Silbo de la ULPGC; José Gavilán López, autor del libro 'Silbo herreño'; el catedrático Marcial Morera Pérez, autor del libro 'Silbo gomero o arte de hablar silbando'; así como Grecy Pérez Amores, directora de la Cátedra Institucional de Silbo Gomero de la ULL, y Ramón Hernández Armas, codirector de la misma.

El viernes 14 de noviembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar el acto de apertura, con la presencia de representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Gáldar, la ULPGC, la ULL y colectivos culturales locales. A continuación, a las 12:00 horas, se celebrará la conferencia inaugural a cargo del profesor Maximiano Trapero, uno de los grandes referentes de la filología española, que ofrecerá un recorrido histórico bajo el título El silbo canario: Breve relato de una historia ancestral. Seguidamente, el investigador francés Julien Meyer presentará la ponencia Lenguajes silbados en el mundo, diversidad de adaptaciones lingüísticas y ecológicas, en la que mostrará la riqueza y diversidad de los lenguajes silbados en distintas culturas y su valor comparativo con el silbo canario.

Cartel jornadas del Silbo / La Provincia

La sesión de tarde comenzará a las 16:30 horas con la intervención de la profesora María Jesús Rodríguez Medina (ULPGC), directora del Aula de Silbo, que abordará El Aula de Silbo desde la perspectiva sincrónica del lenguaje silbado en Gran Canaria. A las 16:50 horas, Rubén Jiménez Sánchez, de la Asociación Yo Silbo, hablará sobre El Lenguaje Silbado y su Patrimonialización: Entre la preservación y la regulación, un tema crucial para la gestión cultural de este patrimonio. Tras una pausa, a las 17:45 horas, el investigador griego Panagiotis Tzanavaris presentará su ponencia Sfyria. El lenguaje silbado griego del pueblo de Antia, aportando una mirada internacional.

El sábado 15 de noviembre, la jornada comenzará a las 10:00 horas con la conferencia del especialista en las lenguas tamazight, Rachid Ridouane, que introducirá al público en las particularidades del silbo amazigh con su ponencia Silbar al estilo amazigh: Explorando algunas características fonológicas raras. A las 10:40 horas, el catedrático de la ULL, Marcial Morera Pérez, explicará la distinción entre Silbos lingüísticos y silbos no lingüísticos, diferenciando el caso canario de otros sistemas de silbidos.

A las 11:15 horas, la profesora Grecy Pérez Amores y el profesor Ramón Hernández Armas (ULL), directora y codirector de la Cátedra Institucional de Silbo Gomero, respectivamente, presentarán Revitalizaciones y formalización didáctica del lenguaje silbado en Canarias, exponiendo los avances en la enseñanza y revitalización del silbo gomero. A continuación, el etnomusicólogo David Díaz Reyes ofrecerá la ponencia El lenguaje silbado en Tenerife: un legado cultural en recuperación. Finalmente, a las 12:45 horas, José Gavilán López, de la Asociación Silbo Herreño, presentará Panorama sociopolítico del silbo herreño, donde analizará los esfuerzos y desafíos en la revitalización de esta tradición en la isla.

La clausura de las jornadas se celebrará en la tarde del sábado. A las 16:30 horas se desarrollará una mesa redonda con todos los ponentes, moderada por el Cronista Oficial de Gáldar y director insular de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, Juan Sebastián López García, que permitirá abrir el debate y recoger aportaciones del público. El acto concluirá a las 18:00 horas con la actuación musical de José María Dávila, que interpretará canciones de punto cubano como cierre cultural de este encuentro.