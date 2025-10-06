El Gobierno de Canarias también presentará alegaciones al deslinde de El Burrero

«La Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias va a estar siempre al lado del Ayuntamiento de Ingenio». Así de contundente se mostró el director regional responsable del área, Antonio Acosta, ante el nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre propuesto al Ayuntamiento por Costas del Estado para el tramo del litoral que abarca desde el Castillo de Gando hasta la desembocadura del barranco de Guayadeque y que alcanza un total de 3.504 metros cuadrados.

Este nuevo deslinde dejaría fuera de ordenación la primera línea de casas de El Burrero, parte de la actual avenida, nuevas construcciones y también restaría superficie a la futura urbanización Vista Alegre, un suelo urbano no consolidado que recibió informe favorable en 2005.

Antonio Acosta aclara que el tema de deslinde es una competencia del Estado y añade que en el caso de Canarias «lo ideal sería que, como mínimo, tuviera la opinión del Gobierno regional y no es así».

El director de Costas adelanta que «vamos a hacer alegaciones al deslinde, eso sí lo puedo adelantar, y esperemos que el Estado lo contemple. Si no, iremos a la segunda vía porque entendemos que hay ciertas zonas, sobre todo en el Burrero Norte, que afecta a un núcleo anterior a la Ley de Costas que estaba consolidado y que entendemos, lógicamente, que el hecho de que el Estado coloque allí la línea de deslinde a 100 metros es intervenir en algo que no está recogido dentro de la ley». Antonio Acosta comparte la visión del Ayuntamiento al entender que «es una agresión directa al litoral de Ingenio y nos parece un abuso pasar el deslinde de 20 a 100 metros».

100 El deslinde de la playa del Burrero pasa de los 20 a los 100 metros hacia el interior.

Núcleo consolidado

Acosta asegura que el área que dirige ha estado comprobando en ortofotos anteriores al año 1988 «y ya en 1984 el núcleo estaba presente en la zona, pues entendemos que de repente llevarnos una línea a 100 metros es una barbaridad». El directivo señala que las alegaciones también pueden ser presentadas por particulares y empresas que se vean afectados «por un deslinde revenido, es decir, que viene posterior a una situación urbana que puede haber en la trama normal del propio municipio».

Sobre la Ley de Costas del Gobierno de Canarias, Acosta afirma que «estamos avanzando en ella y creo que antes de finales de año tengamos ya un borrador sobre la mesa para empezar a trabajar con las diferentes administraciones y colectivos con el fin de poder hacer público esa ley y que todo el mundo pueda aportar para ya empezar a avanzar». El director subraya que «tenemos previsto elaborar un foro de participación a nivel nacional en el primer trimestre del año que viene».

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, asegura que este deslinde «es más grave que lo que parece. Costas se posicionó en su momento sobre el Plan General recogiendo que todas estas casas tienen licencia y están legales, pero es que ahora quieren desdecirse de lo que dijeron anteriormente».

Martín señala que el Ayuntamiento ya ha presentado alegaciones «diciéndole a Costas del Estado que lo que pide está fuera de plazo, para empezar, y luego nos metemos en lo preocupante que es el deslinde».

La regidora muestra su preocupación destacando que «es que quieren subir 100 metros hacia arriba, eso quiere decir que se quedaría fuera de ordenación buena parte del litoral, incluido la primera línea de casas, con lo que conlleva eso, y aparte esto es un desastre para el municipio de Ingenio y no lo podemos permitir».

1984 Costas ha estado consultando ortofotos anteriores a 1988 y en 1984 el núcleo urbano ya estaba presente en la zona.

La alcaldesa explica que este deslinde frena el crecimiento y el desarrollo de la zona de costa, que está proyectado de cara al futuro de una manera ordenada», y pone como ejemplo que la nueva urbanización proyectada, Vista Alegre, «que le quitan casi la mitad de su superficie».

Vanesa Martín se queja de que a este deslinde de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se suma las afecciones que tiene sobre el desarrollo del municipio el aeropuerto. «No puede ser que Ingenio sea la puerta de entrada de los millones de turistas que nos visitan cada año, porque el aeropuerto está en el suelo de este municipio, y seamos los que siempre tengamos problemas para nuestro desarrollo urbano y empresarial, y además no poder darle a la ciudadanía de Ingenio lo que nos demandan desde hace muchos años porque nos vemos con las manos atadas en lugar de que las diferentes administraciones colaboren con nosotros».

El Ayuntamiento ha convocado una reunión con vecinos y vecinas de El Burrero este jueves, día 9 de octubre, a las 19.00 horas en el centro cívico, para explicar en detalle el expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y presentar las actuaciones que llevará a cabo el Ayuntamiento. También se resolverán las dudas y orientará a las personas asistentes sobre cómo presentar alegaciones dentro del plazo habilitado.