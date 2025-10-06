El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones

El Ayuntamiento de Arucas ultima el expediente para la contratación de las obras de construcción de su nuevo hotel emblemático en una antigua casona centenaria del centro histórico, en lo que fue el Casino durante el último cuarto del siglo pasado, y que cuenta con un presupuesto de casi 3,8 millones de euros con la cofinanciación de la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. El establecimiento situado frente al Parque de las Flores contará con 20 habitaciones, de las cuales la mitad serán suites (dos de ellas adaptadas) y el resto dobles y dobles con patio, una zona chill out, piscina con solarium y un restaurante. El inmueble mantiene la fachada, dispondrá como elemento singular de un lucernario interior sobre un gran patio, además de recuperarse el jardín, y se colocarán paneles solares para rebajar la factura de la luz.

Después de más de dos décadas de espera por la financiación, la oficina de contratación del Ayuntamiento de Arucas ultima el concurso para la ejecución de la obra para transformar el inmueble en un hotel singular, que cubra la demanda de alojamientos vacacionales en el municipio.

Edificación protegida

El edificio que acogerá el hotel fue construido en 1906 en la calle Francisco Gourié, 11. Está incluido en el Catálogo de la Edificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del centro histórico de Arucas con el grado de protección parcial, y ha estado apuntalado por riesgo de desplome.

Mostrador de las dependencias del hotel. / LP / DLP

El proyecto alberga 20 habitaciones. De ellas, seis serán dobles, cuatro dobles con patio, ocho suites y dos suites adaptadas (con dimensiones de entre 25 y 30 metros cuadrados cada una). Además, dispondrá de un restaurante en el sótano con capacidad para 150 personas, una cafetería en la planta baja de 71 metros cuadrados y una terraza chill out en la cubierta de 151 metros cuadrados, junto a la piscina con solarium. Además, contará con tres salas: de actos, reunión y de trabajo.

En materia energética, se instalarán 19 placas fotovoltaicas para rebajar la factura de la luz.

Lucernario

El proyecto revaloriza el patio central del edificio, que será cubierto por un gran lucernario en el ático, lo que permitirá colocar las mesas del restaurante, al margen del tiempo que haga en el exterior. Este espacio conecta todas las plantas del hotel y permite generar conexiones visuales que enriquecen y mejoran el entorno.

Al mismo tiempo, se recupera el actual jardín del fondo de la parcela para instalar mesas en el exterior.

La fachada será protegida por su valor histórico, restaurando los elementos decorativos, dinteles, cornisas y barandillas de los balcones de hierro forjado. Se respeta también el zaguán de entrada al edificio como elemento identitario del lugar. Y se recuperan con esta actuación algunas de las carpinterías de las puertas interiores.

La azotea, con el solarium y la piscina, junto al lucernario. / LP / DLP

El proyecto pone en valor los arcos existentes en planta baja. Se sitúa en esa parte del edificio el restaurante del hotel, abierto también a clientes que no se están alojando.

El presupuesto de la obra alcanza los 3.756.691,21 euros, de los cuales 2.630.180,35 euros proceden de una subvención de la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y el resto con fondos propios del Ayuntamiento de Arucas, según el alcalde, Juan Jesús Facundo.

El objetivo del proyecto es rehabilitar el edificio existente, para convertirlo en un hotel emblemático e incentivar la actividad turística en la ciudad, que están en plena ebullición en el casco antiguo.

La burguesía aruquense

El inmueble forma parte del conjunto de viviendas ‘burguesas’ con más carácter de la ciudad. La antigua casa de Fermín Castellano Ramos fue destinada en sus orígenes en 1906 a una oficina de correos en la planta baja, con dos viviendas en la planta piso.

Patio central con las mesas, en el boceto del proyecto. / LP / DLP

Se mantuvo el uso residencial y comercial hasta que se instaló allí el Casino de Arucas en el año 1963, mientras que en parte la planta baja se encontraba la farmacia Hernández Barba desde los años 30.

Tal era la fama que tenía la sala de fiestas, que se llegaron a vender un sábado por la tarde-noche hasta 300 entradas, y llegaban a verse colas en la calle Gourié para poder acceder. Su vida se apagaría entre 1988 y 1989 con el cierre de las puertas.

Iba a ser una escuela

La botica finalmente se trasladó al edificio colindante, dado que se empezó el proyecto de un Hotel-Escuela en el edificio, después de que fuera comprada la casona por el Ayuntamiento de Arucas el 15 de mayo de 1997. Pero las obras se paralizaron. De ahí que, actualmente, las distintas partes del edificio se encuentran en diferentes fases de construcción.

Interior de una de las habitaciones. / LP / DLP

La rehabilitación contempla el derribo parcial y la reforma de un edificio entre medianeras existente. En algunas áreas del edificio la intervención será, según el plan del estudio de arquitectos, de un grado mayor a otras, ya que se empezaron unos trabajos que no fueron acabados y hay partes del edificio sin forjado y sin cubierta.

Vista actual del exterior, con las Casas Consistoriales al fondo. / J. B.

En cualquier caso, no se modifica el volumen del edificio en las plantas sótano, primera ni segunda. Mientras, en el ático se añaden tres volúmenes, recuperando el proyecto original y permitiendo con la intervención sostener bien la fachada ahora apuntalada.

El edificio dispone ahora de una planta sótano de 626,75 metros cuadrados, y planta baja y planta alta de 512 metros cada una, lo que hace un total de 1.650,75 metros cuadrados de superficie.