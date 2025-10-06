Mogán condecora a dos policías locales por 35 años de servicio, incorpora a cinco nuevos oficiales en prácticas y rinde homenaje a los jubilados

El Ayuntamiento de Mogán ha condecorado este pasado sábado 4 de octubre a dos agentes de su Policía Local con la cruz distintiva de la labor por permanencia en el servicio activo durante 35 años, y otros cinco han tomado posesión como oficiales en prácticas. Del mismo modo, se han entregado placas conmemorativas a siete agentes del mismo Cuerpo que recientemente han culminado su etapa profesional. El acto ha tenido lugar en el marco de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo de la Policía Local.

La jornada festiva arrancó con la misa en honor a los Santos Ángeles Custodios en la Iglesia de San Antonio de Padua, en el casco histórico, tras la cual dio comienzo el acto institucional en el Centro Cultural El Mocán. Allí, la alcaldesa de Mogán y concejala de Seguridad Ciudadana, Doña Onalia Bueno, hizo entrega de las distinciones y placas junto al jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Don Marcos Domínguez.

Los primeros en recibir las placas fueron los siete agentes de la Policía Local de Mogán jubilados en el último año, por su inestimable esfuerzo y entrega durante sus años en activo. Ellos son Don José Jorge Alemán Rodríguez, subinspector, y los agentes Don Juan Francisco González del Pino, Don José Antonio González Martel, Don Juan Óscar Marrero Sosa, Doña María Benigna Ajeno Araña, Doña Josefa Trujillo Trujillo y Don Román González Valerón.

También, en agradecimiento por su colaboración, compromiso y buen hacer con el Cuerpo de la Policía Local de Mogán y los habitantes del municipio, se entregó una placa al Sargento Primero del puesto principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, Don José Juan Navarro Cubas.

Seguidamente, para reconocer la trayectoria profesional y conducta policial como modelo a seguir para las futuras promociones y generaciones de policías locales, ya que con su servicio han contribuido al desarrollo, promoción y formación del Cuerpo de la Policía Local, pero asimismo por ser ejemplo de la protección, de la defensa de la ciudadanía y el cumplimiento del deber, se entregó la cruz distintiva por permanencia en el servicio activo por 35 o más años a Don Agustín Díaz Díaz y Don Manuel Antonio González Segura.

De igual forma, cinco agentes tomaron posesión como oficiales en prácticas en el Cuerpo de la Policía Local de Mogán: Don Ángel León Miranda, Don Jesús Ricardo Llarena Ramírez, Don Marcos Antonio Álamo Trujillo, Don Gustavo Alexis Miranda Suárez y Don Roberto Isidoro Araña González.

A todos los reconocidos, así como al resto de agentes y autoridades presentes, se dirigió la alcaldesa de Mogán, que puso en valor actos como este, en los que se reconoce de forma pública las trayectorias profesionales y conductas policiales impecables por parte de los Cuerpos de Seguridad durante sus años de servicio. A todo el Cuerpo, Bueno agradeció “su dedicación y sacrificio” y “los momentos que han pasado lejos de sus familias por estar al servicio del municipio”. De igual forma, se refirió a “su profesionalidad y su capacidad de actuar con humanidad, aún en las situaciones más complejas y desafiantes”.

Intervino igualmente el jefe accidental de la Policía Local de Mogán, concluyendo el acto protocolario con las actuaciones del profesorado de las Escuelas Artísticas de Mogán. Acto seguido, comenzó un brindis al que asistieron todos los presentes.