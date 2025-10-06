San Bartolomé de Tirajana lucha por un premio europeo con el proyecto AGEO

El proyecto investigador AGEO, orientado a la gestión de desprendimientos y riesgos geológicos en el Atlántico, y que tuvo al municipio de San Bartolomé de Tirajana como uno de sus laboratorios principales y al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) como agente colaborador, ha sido seleccionado como uno de los 25 finalistas de los Premios Regiostars 2025, organizados por la Dirección General de Política Regional y Urbana (D.G. Regio) de la Comisión Europea.

Estos premios anuales valoran la excelencia de los proyectos financiados por la Unión Europea y su impacto positivo en el desarrollo local y regional.

La plataforma AGEO compite como uno de los cinco trabajos finalistas en la categoría ‘Una Europa Verde’, una de las cinco áreas temáticas que estructuran el certamen, al que se presentaron 266 proyectos en total.

El periodo de votación pública está abierto hasta el mediodía del miércoles 15 de octubre, fecha en la que se celebrará en Bruselas la ceremonia de entrega de premios, donde se anunciarán los ganadores de cada categoría y el proyecto más valorado por la ciudadanía.

Los proyectos pueden ser visitados y votados en la web oficial de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en?etrans=es

Estación de referencia en Gran Canaria

El proyecto AGEO permitió la puesta en marcha de cinco observatorios ciudadanos en Portugal, España, Francia, Irlanda y Reino Unido.

En el caso de España, la investigación —dirigida por la Unidad Canaria del Instituto Geológico y Minero del CSIC— se desarrolló en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro.

San Bartolomé de Tirajana fue elegido como municipio representativo de Gran Canaria y estación piloto de referencia debido al riesgo geológico potencial que presentan las zonas de Amurga, Tunte, Risco Blanco y Rosiana.

Participación ciudadana y aplicación práctica

En el observatorio ciudadano de San Bartolomé de Tirajana participaron, además del SEIS, los IES Amurga, Faro y Támara, distintos colectivos sociales y vecinos a título particular.

Tras la presentación de las conclusiones del proyecto el pasado mes de mayo, la Concejalía de Seguridad y Emergencias, dirigida por José Carlos Álamo, incorporó sus resultados al Protocolo de Prevención y Actuación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU).

“La seguridad de los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana y de las miles de personas que lo visitan es un objetivo prioritario. El proyecto AGEO nos ayudará a ser más eficaces y más rápidos para actuar en los casos de emergencias que se han estudiado”, afirmó José Carlos Álamo.

“Desde el punto de vista operativo, este proyecto nos da la posibilidad de adoptar decisiones mucho más precisas para salvaguardar la vida de las personas en caso de lluvias torrenciales o de cualquier otro siniestro, ya sea en formato confinamiento o de evacuación”, añadió el Oficial Jefe del SEIS, José Felipe Santana Rodríguez.

Tecnología satelital al servicio de la seguridad

Durante el desarrollo del proyecto AGEO en San Bartolomé de Tirajana se utilizó el programa satelital Copernicus, que permitió monitorizar y delimitar con alta precisión las zonas de riesgo de desprendimientos y sus áreas de influencia, así como analizar los fenómenos naturales que podrían originarlos.