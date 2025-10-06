San Bartolomé de Tirajana sigue renovando el parque móvil de sus bomberos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sitúa a su Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en la vanguardia de los equipamientos de emergencias y lo convierte en uno de los cuerpos de bomberos más avanzados y mejor equipados de toda Canarias.

La Concejalía de Seguridad y Emergencias dirigida por el teniente de alcalde José Carlos Álamo Ojeda continua con la renovación integral del parque móvil del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) con la adquisición de una nueva bomba urbana pesada (BUP) y un remolque con motobomba, ambos de última generación y equipados con tecnología de vanguardia.

La inversión, adjudicada a la empresa Rosenbauer Española S.A. por un importe total de 434.420 euros, refuerza la apuesta municipal por un servicio de emergencias moderno, eficaz y sostenible, preparado para dar respuesta a las necesidades de un municipio de gran extensión geográfica y alta demanda turística.

La nueva bomba urbana pesada, con chasis 4x2, motor diésel Euro 6 de más de 320 CV, bomba centrífuga de alto rendimiento y carrocería modular de aluminio, está diseñada conforme a las normas UNE-EN 1846 y UNE-EN 1028. Destaca por su gran maniobrabilidad, capacidad de impulsión y sistemas de seguridad avanzada, incluyendo cámaras de visión trasera, iluminación led perimetral y control electrónico de operación. Sus prestaciones garantizan un caudal de hasta 3.500 litros por minuto.

El remolque motobomba, por su parte, amplía la capacidad de abastecimiento y apoyo logístico del S.E.I.S. en tareas de extinción, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, permitiendo mantener caudales constantes de agua en emergencias de gran envergadura.

Compromiso de seguridad

Con esta renovación, el S.E.I.S. de San Bartolomé de Tirajana se consolida como un servicio de referencia en Canarias, dotado de los medios más actuales y eficientes para la extinción, rescate, salvamento y prevención de emergencias.

Con esta adquisición, “el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios públicos esenciales, garantizando una respuesta más rápida, segura y profesional ante cualquier emergencia”, afirma José Carlos Álamo.

“Nuestro municipio y nuestros bomberos requerían completar la renovación de su flota. Esta adquisición se hacía imprescindible para un adecuado funcionamiento del servicio después de más de 35 años de antigüedad”, afirma el concejal de Seguridad y Emergencias.

El precio del contrato incluye el equipamiento material auxiliar de la motobomba y del remolque, sus gastos de matriculación, transporte y entrega, y sendos cursos de formación de seis días sobre el equipamiento y dotación de ambos vehículos para la plantilla del SEIS.