Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años

Desde hace más de 35 años, los hosteleros del centro comercial Oasis, en la playa de Maspalomas, no podían colocar sus mesas y sillas sobre la arena. Aquellas terrazas, con vistas privilegiadas al mar, formaban parte del paisaje cotidiano de una de las zonas más emblemáticas del sur de Gran Canaria. Ahora, tras más de tres décadas de espera, la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario ha vuelto a autorizar su instalación, y el lugar comienza a recuperar su vitalidad, con el ir y venir constante de locales y turistas que han devuelto la esencia a la zona.

El permiso concedido permite que cinco terrazas ocupen un máximo de 50 metros cuadrados, con capacidad aproximada para treinta mesas y unas sesenta sillas. Estos espacios exteriores se extienden desde la pared de los establecimientos en dirección al mar hasta 6,80 metros de longitud y tienen que dejar libre la pasarela peatonal de acceso a la playa. Además, otros establecimientos de la zona podrán solicitar la instalación de nuevas terrazas en el futuro.

Clientes satisfechos

Antonio Pérez, propietario de cinco establecimientos situados en el centro comercial, ha renovado la experiencia gastronómica al incorporar nuevas terrazas en cuatro de ellos. «Los clientes están muy contentos y ha tenido muy buena aceptación y acogida», afirma. El mar se encuentra a escasos metros y, en un día de playa, sol y buen tiempo, «una terraza se disfruta mucho más». Además, los bañistas valoran especialmente la cercanía de los espacios exteriores de los restaurantes y bares al mar, ya que pueden disfrutar de una bebida o comida sin necesidad de cambiarse de ropa o vestirse, lo que hace la experiencia mucho más cómoda y accesible.

Antonio Pérez, dueño de cinco establecimientos del centro comercial Oasis, en Maspalomas. / Andrés Cruz

Pérez colocó las mesas y sillas sobre la arena que bordea sus establecimientos hace aproximadamente un mes, y para él supuso un auténtico chute de energía e ilusión. «En otras playas del país también hay terrazas de restaurantes sobre la arena», destaca. En estos primeros 30 días, el hostelero ha visto pasar a personas de numerosos rincones del mundo, además de muchos canarios que también se acercan a disfrutar del entorno. «No son únicamente extranjeros», subraya.

Agradecidos y contentos

El propietario agradece que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Dirección General de Costas e incluso los técnicos implicados hayan hecho posible este avance, y que se tenga en cuenta lo importantes y necesarios que son estos espacios en la playa para quienes viven de la hostelería. «Quiero dar las gracias a todos porque por fin hemos vuelto a tener las terrazas en la arena», añade.

«Estamos muy contentos todos y solo podemos tener palabras de agradecimiento hacia absolutamente todas las personas que han hecho posible esto», aplaude.