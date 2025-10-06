Una tubería llevará el agua de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda hasta la Heredad de Ayacata para su depuración

La Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria, integrada por los municipios de Santa Brígida, San Mateo, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Valsequillo, presentó en la mañana de este lunes en la Casa del Vino, en Santa Brígida, su nueva identidad visual, un logotipo renovado que refleja color y modernidad y que busca reforzar la imagen conjunta de estos municipios en el ámbito insular.

Durante el acto, los representantes de la Mancomunidad adelantaron algunos de los proyectos que ya se encuentran en desarrollo, entre los que destaca Heredad de Ayacata, centrado en la puesta en valor del patrimonio y los recursos hidráulicos tradicionales. Esta iniciativa impulsa diversas acciones orientadas a la mejora de la gestión y depuración del agua de abasto en los municipios de Tejeda y San Bartolomé de Tirajana.

Bienestar Animal

Por otro lado, se presentó CETA, un programa enfocado en el bienestar animal y la atención temporal de animales. Marco Aurelio Pérez, presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, explicó que ya se ha conseguido una parte importante de la financiación necesaria y que el proyecto se desarrollará en un terreno ubicado en San Bartolomé de Tirajana. “Dentro de poco se abrirá la fase de concurso público para su ejecución”, afirmó.

Asimismo, la Mancomunidad avanza en un proyecto vinculado a la sostenibilidad, considerado un eje estratégico en la gestión y optimización de los recursos energéticos dentro del territorio de las medianías.

