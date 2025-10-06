Vegas Rouge: el espectáculo erótico de Las Vegas aterriza en Gran Canaria para encender la noche
Del 9 de octubre de 2025 al 8 de marzo de 2026, la Sala Scala en Gran Canaria acoge uno de los espectáculos para adultos más impactantes del mundo. Un show de sensualidad, humor y fantasía que transforma cada función en una experiencia inolvidable.
La escena teatral de Gran Canaria se prepara para recibir un fenómeno mundial: Vegas Rouge, un espectáculo de cabaret moderno y provocador que ha arrasado en Las Vegas y que ahora se presenta por primera vez en Europa, en la icónica Sala Scala de Gran Canaria.
Este espectáculo para adultos, solo apto para mayores de 18 años, promete ser una explosiva combinación de erotismo, humor, elegancia y espectáculo visual. Con un enfoque innovador y atrevido, Vegas Rouge propone una experiencia escénica diferente a todo lo que se ha visto en las Islas Canarias.
Con un reparto de 18 artistas profesionales —hombres y mujeres en topless— cuidadosamente seleccionados por su atractivo, presencia escénica y talento, Vegas Rouge juega con la provocación, la sensualidad y la libertad de expresión sin tapujos. La interacción con el público, el ritmo escénico y la estética cuidada son parte esencial del formato.
La propuesta va más allá del erotismo: es un homenaje a la fantasía adulta, mezclado con una buena dosis de humor, música en vivo, coreografías impactantes y efectos visuales que potencian cada escena. Cada número está diseñado para despertar sensaciones, sin caer en lo vulgar, manteniendo una elegancia provocadora.
¿Qué ofrece Vegas Rouge en la Sala Scala?
Durante dos horas de espectáculo, los asistentes se sumergen en una producción pensada al milímetro, con cambios de vestuario, luces teatrales, sonido envolvente y una narrativa visual que lleva al espectador a través de diferentes emociones y atmósferas.
Además del espectáculo, la experiencia incluye:
- Servicio a la carta durante la función, con opciones de bebidas y snacks.
- Aftershow: una fiesta posterior con música, baile y cócteles para seguir la noche en un ambiente exclusivo.
- Zona gastro market en la terraza de la Sala Scala, ideal para empezar la velada con buena comida y un ambiente vibrante.
Entradas y precios para todos los gustos
Las entradas están organizadas en cuatro categorías según la ubicación, comodidad y cercanía al escenario:
- General (62€): Butacas en platea, cercanas al escenario, perfectas para vivir la intensidad del show.
- Premium (89€): Asientos preferentes con una visión privilegiada y mayor comodidad.
- VIP (109€): Sofás exclusivos, atención personalizada y la mejor perspectiva para disfrutar al máximo de Vegas Rouge.
- Show (62€): Gradas con vista panorámica para quienes buscan una experiencia completa a mejor precio.
Las entradas están disponibles a través del sitio oficial de la Sala Scala y se recomienda adquirirlas con antelación, ya que se espera una alta demanda, especialmente en fines de semana y fechas señaladas.
