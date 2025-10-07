El 9º Festival ‘Teror es magia’ ofrece un fin de semana diferente para disfrutar del ilusionismo y el humor

El 9º Festival ‘Teror es magia’ llega el próximo fin de semana al Auditorio de Teror y a la Plaza de Sintes, del 10 al 12 de octubre, con seis espectáculos que prometen sorprender, emocionar y hacer reír a públicos de todas las edades, reuniendo a algunos de los magos más reconocidos del panorama nacional e internacional, como Héctor Sansegundo, Shado, Inmagic y Raúl Magic.

Las entradas para los espectáculos, a precios muy accesibles entre 3 y 5 €, están disponibles tanto en la taquilla del Auditorio el martes de 11:00 a 13:00 horas; el jueves y viernes, de 17:00 a 19:00 horas; y dos horas antes de cada función, o a través de la compra online en www.tureservaonline.es

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, reconoce que este festival “se ha consolidado tras ocho ediciones como una cita ineludible para amantes del ilusionismo, abierto a todos los públicos, donde el asombro y también las risas están garantizadas, con una programación cuidada y vibrante para disfrutar en familia”.

CARTEL DE PRIMER NIVEL EN EL AUDITORIO DE TEROR

El Festival ‘Teror es Magia’ ofrece un fin de semana diferente, con un cartel de primer nivel en el Auditorio de Teror, que abrirá el telón el viernes 10 de octubre, a las 18:00 horas con el mago internacional Héctor Sansegundo y su espectáculo Mago de Cabecera. Campeón mundial latinoamericano y finalista de Got Talent España, Sansegundo mezcla la magia más increíble con un humor original que conquista a públicos de todas las edades.

El sábado 11 de octubre, también a las 18:00 horas, será el turno de Shado el Mago con Cleptómago, un show aclamado por crítica y público que fusiona mentalismo, humor e interacción total con los asistentes. Ganador del Premio Nacional de Magia, Shado se ha consolidado como una de las grandes figuras del ilusionismo moderno.

El domingo 12 de octubre la jornada será doble, con una cita a las 12:00 horas con el fenómeno de redes Inmagic, que presentará Inmagic descubre la nueva magia, un espectáculo que traslada el lenguaje digital al escenario con efectos interactivos, tecnología y la fusión de magia y baile K-pop.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el canario Raúl Magic pondrá el broche a la jornada con La magia de soñar, una mezcla de humor y magia participativa que garantiza carcajadas y asombro en partes iguales.

MAGIA INTERACTIVA EN LA CALLE

Teror también llenará de magia la calle el fin de semana con dos espectáculos gratuitos en la Plaza Sintes. El viernes 10 de octubre, Archi el Mago, presenta su interactivo de La máquina. Tan cerca, a las 16:00 horas.

El sábado 11 de octubre, de 16:00 a 19:00 horas, y el domingo 12 de octubre de 11:00 a 14:00 horas, estará La Máquina. A Different Magic Show, una propuesta ideada por Héctor Sansegundo que transportará al público al siglo XIX con una ambientación que promete sorprender.