Atento a los cortes y restricciones de hoy en las carreteras de Gran Canaria
La limpieza y reparación de la calzada, retiradas de grafitis y sustitución de señalética vial, las principales acciones de los operarios de carreteras del Cabildo de Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria informa de diversas actuaciones de mantenimiento y mejora en varias vías de la isla a lo largo de esta semana. Los trabajos, que implican afectaciones puntuales al tráfico y cortes de accesos en algunos tramos, se realizarán principalmente durante el día de hoy, 7 de octubre, en distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria, Moya y Gáldar.
En la carretera GC-201, entre los puntos kilométricos 2+00 y 2+400, en sentido Los Giles/Costa Ayala, se llevará a cabo la limpieza y desbroce de margen. Estas labores se desarrollarán desde las 07:00 horas, afectando parcialmente al margen de la vía en el tramo de Los Giles, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
En la GC-2, a la altura del kilómetro 15+400, en sentido Las Palmas de Gran Canaria–Agaete, se realizará la retirada de grafitis del margen de la carretera, concretamente en la zona de Pagador, en el municipio de Moya. Los trabajos comenzarán a las 07:00 horas y se prolongarán hasta las 15:00 horas, pudiendo generar pequeñas retenciones debido a la ocupación parcial del arcén.
Por su parte, también en la GC-2, en el kilómetro 26+500, en sentido Agaete–Las Palmas de Gran Canaria, se procederá a la sustitución de señales verticales y balizamiento en las inmediaciones de San Isidro, en Gáldar. Esta actuación se realizará igualmente entre las 07:00 y las 15:00 horas, con afectación al margen de la vía.
Sigue el corte nocturno en Tamaraceite
Además, en la GC-3, a la altura de la rotonda bajo la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, en sentido San Lorenzo, Teror y Centro Comercial Alisios, continúan los trabajos de rehabilitación del firme. Para ejecutar estas labores, se mantendrá el corte de accesos a la rotonda entre las 22:00 y las 06:00 horas, con desvíos habilitados por la Circunvalación hasta el enlace de Las Mesas y por la GC-310 (carretera de Almatriche) hasta la GC-308 (carretera de San Lorenzo). Estos trabajos se extenderán desde el 5 de octubre hasta la finalización de las obras.
El Cabildo recomienda a los conductores circular con precaución por las zonas afectadas y respetar la señalización temporal instalada durante el desarrollo de las actuaciones.
