Coalición Canaria Gran Canaria refuerza su apuesta por la unidad nacionalista y el consenso en el arranque del nuevo curso político
La formación ya ha constituido más del 50% de las secretarías locales en la isla y prepara una nueva edición de los Premios Alma Gran Canaria
La coordinadora general de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, María Fernández, ha reafirmado el compromiso de la formación con la unidad nacionalista y la cooperación con partidos de orientación municipalista, durante la celebración del Comité Ejecutivo Insular celebrado este lunes en la isla.
El encuentro, en el que se congregaron más de 500 militantes y simpatizantes, ha permitido también analizar el inicio del nuevo curso político para Gran Canaria.
La importancia del consenso en la política insular
Fernández ha subrayado que Coalición Canaria ha logrado consolidarse como un ejemplo de integración, colaboración y diálogo. Según indicó, la organización ha sabido sumar a lo largo de los años a partidos y entidades de carácter municipalista, constituyendo así una estructura sólida que busca anteponer los intereses de la ciudadanía de Gran Canaria y del conjunto de Canarias frente a intereses particulares.
“La clave es el consenso y el diálogo, y bajo esa premisa, Coalición Canaria Gran Canaria lleva trabajando más de una década”, destacó Fernández, mencionando que este esfuerzo ha permitido a la formación alcanzar un grupo propio en el Cabildo de Gran Canaria.
La coordinadora general también puso en valor la renovación interna, la incorporación de nuevas personas y la apertura a otras formaciones políticas como fórmula de éxito para el crecimiento y la mejora de la vida en las islas.
Balance del inicio del curso político en Gran Canaria
Durante la reunión, se realizó un repaso al arranque del año político, poniendo en relieve que más del 50% de las secretarías locales del partido ya han sido constituidas. La dirección insular resaltó la importancia de mantener el contacto permanente con la ciudadanía y de seguir promoviendo espacios de formación, diálogo y colaboración con personas y entidades comprometidas con la defensa de los intereses de Canarias.
Fernández insistió en que la política debe servir como vehículo para conseguir logros colectivos y no individuales, por lo que el trabajo de Coalición Canaria se orienta a crear alianzas que permitan avanzar en los retos de la isla.
Los Premios Alma Gran Canaria: reconocimiento a la participación ciudadana
Uno de los puntos centrales del Comité Ejecutivo fue la organización de una nueva edición de los Premios Alma Gran Canaria. Estos galardones buscan visibilizar y reconocer la labor que realizan personas, asociaciones y entidades que contribuyen al desarrollo y bienestar de la isla desde distintos ámbitos, ya sea el social, cultural o profesional.
Coalición Canaria ha anunciado la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a través de sus comités locales, animando a la movilización y participación tanto de la militancia como de la sociedad civil. María Fernández remarcó que “la política no solo se hace desde los partidos, muchas personas la ejercen desde su entorno, su barrio o su ámbito profesional”, en alusión al espíritu de estos reconocimientos.
- La manita relajada: la comentada actitud de John Travolta con sus fans en Gran Canaria
- «El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»
- El souvenir de rolos de platanera
- John Travolta sorprende en Sardina al saludar al periodista Baby Solano durante el rodaje de su nueva película en Gran Canaria
- ¡Cuidado! Capturada una ardilla moruna en Gran Canaria y se disparan las alarmas de las especies invasoras
- El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
- La agricultura de Gran Canaria depende ya del agua desalada por la sequía en las presas
- Valleseco celebra una fiesta con sabor a sidra y a fabada