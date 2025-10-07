Estados Unidos se fija en Gran Canaria para el turismo de lujo y aventuras

Estados Unidos pone su mirada en Gran Canaria para impulsar el turismo de aventuras y lujo. Así lo confirmó este martes Jim Cloonan, presidente de Travel Show Marketing Group, durante la celebración del European Travel Agent Forum (ETAF) en Expomeloneras, en San Bartolomé de Tirajana, el principal encuentro profesional de agentes turísticos que la organización realiza en territorio europeo. En esta convención participaron más de 150 asesores de viajes procedentes de Estados Unidos y Canadá, interesados en conocer la oferta turística del continente y, por supuesto, del Archipiélago.

Algunos de ellos destacaron que un número creciente de clientes —especialmente en la zona de Miami— muestra interés por visitar las Islas Canarias, motivados en muchos casos por los vínculos familiares y culturales que mantienen con las islas. Aunque aún no se manejan datos concretos de cara al próximo año 2026, el turismo que Estados Unidos busca programar hacia Canarias se centrará, sobre todo, en grupos organizados, con especial atención al segmento de bodas, aventuras y mucho lujo.

«Es muy difícil saber con exactitud la cifra de turistas norteamericanos que elegirán Canarias como destino el próximo año tras la celebración de este foro, pero lo que intentamos es que exista una comunicación entre los agentes turísticos y los proveedores de servicios en la Isla», explicó Cloonan. Mediante esta conexión, la intención del presidente de Travel Show Marketing Group y del Cabildo de Gran Canaria es, sobre todo, promover el turismo en grupos y de forma selectiva.

¿Cuántos turistas norteamericanos recibió Gran Canaria en 2024?

En el ejercicio de 2024, Gran Canaria recibió cerca de 20.000 turistas norteamericanos, con el mercado estadounidense que experimentó un crecimiento anual del 7 % y el canadiense que alcanzó un 15 %. La evolución de este segmento ha sido positiva desde 2009, salvo durante los años marcados por la pandemia.

«Queremos, con esta convención, promover el turismo de aventuras, lujo y también bodas. Gran Canaria», añadió, «es un destino idílico para celebrar el matrimonio y el amor por dos razones. Por un lado, los norteamericanos que eligen casarse en el Archipiélago suelen invitar a menos familiares y amigos, y por otro, los servicios especializados para este tipo de celebraciones resultan más económicos y mantienen una alta calidad. Además, también el paisaje lo hace especial», destacó. Cloonan nunca había estado en la Isla y está impresionado con la diversidad de paisajes. «Gran Canaria es increíble», remató.

Reuniones entre agentes de viajes y clientes ,ayer en Expomeloneras, en San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

Lucy See y Zoeiba Castillo son presidentas de agencias de viajes en Miami, y durante la convención destacaron que un número creciente de clientes muestra interés por visitar España y, en los últimos años, Canarias. «Prácticamente, el 75 % de mi clientela la trabajo para Europa», subrayó Castillo.

Lazos familiares en Canarias

Muchos de los grupos de turistas con los que colabora de forma habitual realizan circuitos combinados, es decir, enlazan la visita a España con otro destino europeo, como Francia, Italia o Portugal. Sin embargo, las Islas Canarias «no son tan conocidas» entre el público estadounidense. Las personas que se interesan por visitar el Archipiélago son, sobre todo, clientes que tienen algún lazo familiar en alguna de las islas. «A veces me dicen que un abuelo nació aquí y que quieren conocer el lugar», añadió.

Ninguna de las compañeras había estado nunca en Canarias y ambas coincidían en lo mismo. «El clima, los paisajes y la comida son espectaculares», remarcó Castillo. «Estamos aquí para conocer el destino e incorporar las islas en nuestros circuitos. Siempre había escuchado hablar de Gran Canaria como un buen lugar de vacaciones, pero nunca había podido contemplar la diversidad que hay acá», aplaudió. Tras este viaje, Castillo promocionará Gran Canaria a todos sus clientes en los próximos meses.

Lucy See es muy sincera con sus clientes y, cuando se acercan a su agencia para reservar un billete y una estancia en un país europeo, «nunca» recomienda ningún lugar en el que no haya estado antes. «Es la primera vez que estoy aquí y es una maravilla. Espero que no sea la última», exclamó. A partir de ahora, en su empresa en Miami, Gran Canaria aparecerá como uno de los destinos estrella en Europa. «Es apto para todos los gustos», remató con una sonrisa.