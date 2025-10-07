Guía tumba el recurso de la empresa para construir la planta de biogás

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guía acaba de desestimar un recurso presentado por la empresa Conagrican (Grupo FSM) para intentar reactivar el proyecto de construcción de la planta de biogás de La Atalaya, después de que fuera bloqueado por los socios de gobierno en julio. A la compañía le queda la vía judicial. El alcalde, Alfredo Gonçalves, insiste «con rotundidad» que bajo su mandato no se construirá esta instalación, como piden los vecinos.

«A la vista del contenido técnico del proyecto presentado, los servicios municipales no han encontrado el encaje reglamentario de esta actuación en el Plan General o una ordenanza específica que lo regule». El gobierno municipal anunciaba bajo este argumento el 29 de julio la decisión de rechazar la licencia de obras para la ejecución de la planta de tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario proyectado en Matas Blancas, basado en «los informes emitidos por la Oficina Técnica Municipal tras la presentación del proyecto definitivo por parte de la empresa promotora para solicitar la citada licencia en mayo de este año».

Pleno y manifestación

La decisión sería luego ratificada en el Pleno de la Corporación, coincidiendo también con la manifestación de los vecinos que rechazaban la iniciativa privada.

La empresa recurrió la decisión presentando un recurso de reposición el 29 de agosto, en el que mostraba su «disconformidad con el informe técnico-jurídico en lo referente a la falta de grado de precisión suficiente en el vigente planeamiento municipal», a lo que se unía otras alegaciones invocando a los plazos para resolverlo y a la Ley del Suelo.

Ahora la Junta de Gobierno ha desestimado íntegramente con fecha de 25 de septiembre el recurso de reposición presentado por el representante de Conagrican por el que se dispuso «solicitar del Cabildo de Gran Canaria la previa declaración de interés público o social de la actuación, como trámite previo y preceptivo, al otorgamiento en su caso de la licencia para la obtención de licencia de obras mayor para la ejecución de la planta de tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario, mediante gestión anaerobia, en la parcela... sita en Matas Blancas».

Dos meses

La empresa tiene ahora la vía del recurso ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo en un plazo de dos meses.

No hay que olvidar que el proyecto recibió una subvención de la Unión Europea de dos millones de euros, casi la mitad de la inversión, y que cuenta con el respaldo de las distintas administraciones supramunicipales.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, defiende que se ha actuado con responsabilidad y de la mano de los técnicos porque puede ser el preludio de que la entidad recurra la decisión municipal a la vía judicial para pedir incluso indemnizaciones económicas, y había que ‘armar’ bien la argumentación legal para paralizar la licencia, «a la que se le dio la compatibilidad en 2022, en el anterior mandato», según recuerda.

Gonçalves insiste en que «a quien decía que se le permitía la alfombra roja a la empresa se le acabará el argumento». Y se reafirma en sus manifestaciones previas de que «mientras sea alcalde no se va a hacer la planta de biogás. Es rotundo y no caben interpretaciones». Gonçalves señala que todo el expediente se ha expuesto en la web como reflejo de transparencia, por lo que no se ha ocultado nada, como asegura que se ha querido dar a entender.

A 500 metros

El grupo de gobierno se suma de esta forma a la postura en contra reivindicada por vecinos de Guía. Y, especialmente, del barrio de La Atalaya, que se han opuesto al proyecto, al entender que está muy cerca de la zona urbana (unos 500 metros), además de las molestias que puede causar el paso de camiones de estiércol a diario por el interior del barrio. Los afectados se llegaron a concentrar en el casco, además de emprender una campaña de oposición.

El proyecto de la planta de biogás contemplaba la gestión, tratamiento y valorización de destríos del sector pecuario mediante un proceso de digestión anaerobia, con la finalidad de obtener un gas renovable denominado biogás, para generación de energía eléctrica y térmica. Al mismo tiempo, serviría para la recuperación de materia orgánica en forma de compost a partir del digestato generado en el proceso. De esta forma, se obtiene electricidad y compost, de forma paralela.

Autoconsumo

La electricidad iba a ser autoconsumida tanto en sus fincas como en la desaladora de Roque Prieto, situada en la costa, mientras que el compost se usaría en los cultivos de Conagrican. Todo ello generaba lo que se denomina economía circular, por lo que contó con el aval de España y Europa.