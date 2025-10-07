El nuevo Mercado de San Mateo tendrá dos plantas y 40 puestos

El nuevo Mercado Agrícola y Artesanal de San Mateo tendrá dos plantas y 40 puestos de venta. El proyecto, que ha sido objeto de una modificación tanto estética como estructural, fue aprobado la pasada semana en Junta de Gobierno Local. Ahora, el departamento técnico del Consistorio trabaja en ultimar los detalles del expediente con el objetivo de sacarlo a licitación antes de final de año.

Si bien el pasado año el Ayuntamiento presentó una propuesta totalmente diferente, el actual grupo de gobierno ha optado por rescatar y modificar el proyecto inicial, sobre el que ahora se han realizado modificaciones que buscan integrar mejor el edificio en el entorno. Con los nuevos cambios, la imagen exterior adquiere un aspecto más cálido, con la incorporación en su fachada de unas lamas de madera que eliminan el aspecto totalmente acristalado que se proponía inicialmente.

En cuanto al interior, todos los puestos de venta pasarán a estar en la planta a pie de calle, donde se habilitarán 40 puestos que podrán ajustarse o redistribuirse en el futuro según las necesidades que se presenten. En la planta baja se instalarán cámaras frigoríficas, donde los vendedores podrán guardar sus productos para mantenerlos frescos, habrá zona de almacenamiento y aseos para clientes. Los vendedores y los trabajadores tendrán también un espacio propio con baños, oficinas y un office. La superficie se completa con una sala multifuncional que se adaptará a las necesidades, pudiendo convertirse tanto en aula de formación como en un espacio para realizar catas o degustaciones o incluso, en un gastrobar.

Coste del proyecto

El proyecto de la obra saldrá a licitación por un coste de 8,6 millones de euros, un importe que se ha visto incrementado con respecto al presupuesto del anterior proyecto debido a la subida de los precios de obra. El Ayuntamiento cuenta ya con 1,5 millones de euros procedentes de una subvención concedida por el Gobierno de Canarias y trabaja en la búsqueda de nuevas vías de financiación. En este sentido, la Alcaldesa, Davinia Falcón, ha señalado que ya se ha dirigido al Cabildo de Gran Canaria para solicitarles apoyo económico.