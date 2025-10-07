Vivienda
Piso en venta en Guanarteme por 215.000 euros, a solo 5 minutos de la playa de Las Canteras
La vivienda de 71 m² se encuentra en una de las zonas más demandadas de Las Palmas de Gran Canaria, con tres dormitorios, un baño y excelente ubicación cerca de todos los servicios
En el corazón de Guanarteme, uno de los barrios con mayor demanda de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra a la venta un piso de 71 m² en la calle Jesús Ferrer Jimeno, a tan solo cinco minutos caminando de la Playa de Las Canteras, considerada una de las mejores playas urbanas de España.
La vivienda, ubicada en una primera planta de un edificio con pocos vecinos, se distingue por su luminosidad y por su cercanía a todos los servicios necesarios para la vida diaria. Su ubicación estratégica la convierte en una opción ideal tanto para quienes buscan un hogar familiar como para quienes desean invertir en un inmueble con gran potencial de alquiler.
Características principales del inmueble
Este piso en venta en Guanarteme ofrece:
- 71 m² construidos distribuidos en espacios funcionales.
- Tres dormitorios de buen tamaño.
- Un baño completo.
- Salón comedor acogedor y cocina equipada.
- Solana, un espacio extra muy útil para lavandería o almacenaje.
- Precio de venta: 215.000 € (3.028 €/m²).
El edificio en el que se encuentra la vivienda tiene pocos vecinos, lo que aporta tranquilidad y privacidad.
Ubicación: vivir en Guanarteme, a un paso de Las Canteras
El barrio de Guanarteme se ha consolidado como una de las zonas más demandadas de Las Palmas de Gran Canaria, debido a su proximidad a la playa de Las Canteras y a su gran variedad de servicios:
- Supermercados, tiendas y comercios locales a pocos metros.
- Centros educativos, tanto públicos como privados.
- Centros de salud y farmacias cercanos.
- Buena conexión mediante transporte público con el resto de la ciudad.
La Playa de Las Canteras está a solo cinco minutos caminando, lo que convierte esta vivienda en una oportunidad inmejorable para disfrutar de uno de los entornos más cotizados de la isla.
Una vivienda ideal para vivir o invertir
Gracias a su ubicación y características, este piso en Guanarteme es perfecto para:
- Parejas o familias que buscan un hogar bien situado y funcional.
- Inversores que desean adquirir una propiedad en una de las zonas más solicitadas de la ciudad.
- Aquellos que buscan un inmueble con potencial de alquiler vacacional o de larga duración, ya que la zona registra una alta demanda.
El precio de 215.000 € representa una excelente oportunidad en una zona donde el valor por metro cuadrado supera los 3.000 €/m². La vivienda está lista para entrar a vivir o para realizar mejoras que incrementen su valor.
