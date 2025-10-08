La carretera de Telde a Valsequillo tendrá un ancho de 10 metros y elimina curvas peligrosas

La carretera GC-41 que conecta Telde con Valsequillo en ambos sentidos contará con un ancho de 10 metros y la eliminación de algunas curvas peligrosas que ralentizaban el tráfico. Así lo explicaron el vicepresidente Augusto Hidalgo, junto a los alcaldes Juan Antonio Peña, de Telde, y Francisco Atta, de Valsequillo, en el comienzo de la segunda fase de este proyecto que ejecuta el Cabildo y que ha comenzado en la nueva rotonda de Tecén. Las obras de ampliación de la calzada obligarán desde hoy y hasta el final de la obra, a cortar de forma permanente la GC-41, desde la rotonda de Tecén hasta La Herradura, tomando como vía alternativa la carretera que atraviesa Montaña Las Palmas.

La duración del trayecto de este desvío es prácticamente idéntica a la del recorrido por la GC-41. Otra alternativa para evitar el corte de la GC-41 viniendo desde Valsequillo es a través de la carretera de San Roque (GC-810), aunque el recorrido de esta opción es más largo que por Montaña Las Palmas.

Según explicó el consejero, la GC-41 es la segunda de la red insular que soporta al día 12.000 vehículos diarios, después de la del centro, la GC-15.

Tras un año de obras (se cumple en noviembre) la ejecución de los trabajos ha progresado de tal forma que se hace necesario cerrar este tramo de la GC-41 para acometer la segunda y definitiva fase de las obras, en la que prácticamente se va a construir una carretera nueva sobre la que ya existe. A partir de ahora comenzarán los trabajos más decisivos, los que dotarán a este tramo de la GC-41, el más estrecho y peligroso de la vía, una nueva fisonomía con cambios en el trazado y en los anchos que la harán parecer una carretera de nueva construcción.

En esta segunda fase se va a trabajar ya directamente sobre la plataforma de la carretera, lo que implica demoler el asfalto, realizar grandes desmontes de terreno, terminar los muros ya iniciados –algunos de 14 metros de alto- y ejecutar un nuevo trazado en algunos tramos.

El resultado final será el de una carretera con curvas menos pronunciadas y con cuatro metros de más de ancho con respecto a la actual, llegando a contar con una plataforma de 10 metros de ancho.

(Habrá ampliación)