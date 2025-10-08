Spar venderá en sus tiendas casi 9.000 kilos de manzana reineta de agricultores de Valleseco

El nuevo convenio de la cadena de supermercados Spar Gran Canaria con ocho agricultores de Valleseco permitirá comercializar casi 9.000 kilos de manzana reineta de la tierra "con un precio justo", lo que supondría un aumento del 10% respecto a la campaña del año pasado, gracias también a una mayor producción. Mientras, la empresa de alimentación ha abierto las puertas a incrementar la presencia de sidra local en sus estanterías, con la colaboración de sus socios locales.

Apoyo institucional

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Sector Primario insular, Miguel Hidalgo; el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez; la primera teniente alcalde de Valleseco, María Inmaculada Herrera; la presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez; además del vicepresidente de Spar Gran Canaria, José López, firmaron esta mañana del miércoles su apoyo económico y de infraestructuras para el cuarto convenio entre la compañía de alimentación y ocho agricultores de Valleseco, que permitirá colocar sus producciones en las 201 tiendas físicas y a través de su canal de venta online.

El convenio anterior permitió la venta de 8.000 kilos de manzanas de Valleseco de la variedad reineta. Y la previsión de este año es aumentar al menos un 10% esta cantidad, lo que supondría entre 8.800 y 9.000 kilos, a un precio de 1,75 euros el kilo. Este incremento es debido, en buena parte, a una mayor recolección de esta fruta, además de la incorporación de un nuevo productor local.