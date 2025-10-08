El Festival del Sur estrena tres obras teatrales inéditas en España

Agüimes celebrará del 15 al 19 de octubre la 38º edición del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes, el evento más veterano de cuantos se desarrollan en las Islas Canarias vinculado a las artes escénicas.

Impulsado por el Ayuntamiento de Agüimes con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, el festival contempla este año en su amplia programación el estreno de los tres montajes escénicos que podrán contemplarse por vez primera en España, Parque de la liberación, del director canario Javier Lozano, Zombi Manifiesto, del uruguayo Santiago Sanguinetti, y Lo que sueña un perro, con dramaturgia de la argentina Marina Seresesky y dirección del madrileño Álvaro Lavín.

Asimismo, a las otras dos exitosas y recientes reposiciones teatrales que se suman a la programación del festival –Polígono, de Rosa Escrig, y Sahara. La barca del desierto, de Mario Vega–, se añaden a su parrilla heterogéneas propuestas escénicas, como la celebración de siete espectáculos de calle que incluyen danza, circo y clownbaret, seis charlas, dos conciertos musicales del espectáculo El triángulo sonoro, creado para homenajear al Festival la Mar de Encanto, que se celebran bajo la dirección de la cantante y compositora Belén Álvarez, La Lajalada, una mesa redonda que congregará a otros dos importantes festivales del panorama cultural de Canarias, como son el Masdanza (Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias) y el FIC (Festival Internacional Clownbaret), que se impulsa bajo el concepto de un «Festival de festivales», la presentación del libro Flores de papel, de Ebbaba Hameida, una lectura dramatizada y el videopodcast en directo Un té y lo que surja, que protagonizan las periodistas españolas de origen marroquí, Mariam Maimuni y Yasmin El Khalifi, que contará con un pase orientado a escolares.

Diferentes escenarios

El Festival del Sur tendrá lugar en distintos equipamientos culturales y enclaves al aire libre del casco de Agüimes como su Auditorio, Teatro Municipal, Casa-Museo Orlando Hernández y la Plaza del Rosario; mientras que en el Cruce de Arinaga las actividades se celebrarán en el Teatro Cruce de Culturas, Casa de la Cultura, Centro de Mayores, Centro Ocupacional y la Plaza Primero de Mayo.

Antonio Morales, presidente del Cabildo grancanario, adelantó en la presentación del citado evento que el festival de Agüimes recogió desde sus inicios los preceptos de «atlanticidad y tricontinentalidad, convirtiéndose en un espacio de referencia cultural para el teatro y la cultura en Canarias que nació como la primera experiencia de carácter internacional en la Isla y en un momento de carencias en las infraestructuras culturales, que luego se trasladó a otros lugares del territorio canario».

Por su parte, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, destacó que la generación progresiva de espacios culturales en el citado municipio había aumentado a medida que también fue creciendo la oferta de este festival, para el que es fundamental la participación ciudadana como eje de un proyecto no solo impulsado desde el ámbito institucional sino desde la comunidad.

Igualmente, el joven director de escena Javier Lozano, que dirige el estreno Parque de la liberación, admitió en la presentación que este evento «convierte a Agüimes en una utopía durante una semana y en un espacio en donde no existen las fronteras, sino la convivencia y la integración multicultural entre tres continentes tan hermanos y lejanos geográficamente».

Venta de entradas

Las entradas para los diferentes montajes teatrales se venden al precio de tres euros en la plataforma de venta online www.tureservaonline.es así como en las taquillas de la Casa de la Cultura de Agüimes, la Casa de la Cultura Cruce de Arinaga y la Casa de la Cultura de Arinaga, siempre en horario de 16.00 a 20.00 horas, y una hora antes del inicio de cada espectáculo en las taquillas de cada uno de los espacios mencionados. El Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes es el evento dedicado a las artes escénicas más antiguo de los que se celebran en Canarias. Fue fundado en 1988 por iniciativa del que fuera por entonces concejal de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes, el escritor y activista fallecido en 2019 Antonio Lozano.