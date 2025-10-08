Gran Canaria despide Gastronómika con sus platos estrella

Gran Canaria puso ayer miércoles el broche de oro a su paso por el decano de los congresos gastronómicos, San Sebastián Gastronomika, tras tres intensos días. Lo hizo con una cata de quesos artesanos y vinos ante una veintena de sumilleres, distribuidores y tiendas Gourmet.

Estuvieron presentes las joyas de las queserías Altos de Moya, Guedes, Era del Cardón y Cortijo Las Hoyas, que ayudaron a los asistentes a emprender un viaje de sabores a la Isla, a través de sus diferentes altitudes.

La aventura gastronómica estuvo armonizada con los vinos de Bien de Altura (Tidao, Ikewen, Sandofi y 3lemento). Esta cata profesional estuvo dirigida por David Ghosn (Presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias) y Carmelo Peña (enólogo y bodeguero de Bien de Altura).

Por otro lado, el martes el programa Gran Canaria Me Gusta dedicó la jornada al producto local y a la colaboración entre cocineros, lo que ayudó a situar a la Isla en el epicentro gastronómico internacional gracias a un menú a cuatro manos que presentaron los chefs Abraham Ortega (Tabaiba) y Richard Díaz (Sorondongo).

La propuesta, que estuvo centrada en la reinterpretación del recetario canario y la riqueza de su despensa —donde brillaron la almendra, la cebolla de Gáldar, la carajaca o el chorizo de Teror— fue valorada por representantes de medios especializados y de la Guía Michelín.

Por otro lado, durante la noche de este mismo día, la gastronomía de la Isla se trasladó a otro de los escenarios emblemáticos de San Sebastián: la Sociedad Gastronómica Gaztelubide, donde los cocineros Miguel Herrera y Alejandro Mederos (Camino al Jamonal) ofrecieron una cena de hermanamiento que combinó tradición y hospitalidad canaria.

Los asistentes a la cata de quesos y de vinos canarios ayer, en San Sebastián Gastronómika. / La Provincia

Los asistentes pudieron disfrutar de aperitivos canarios elaborados con queso de Flor, conejo o garbanzada, acompañados por los vinos de Bien de Altura y la sidra espumosa Tuscany.

La consejera de Desarrollo Económico y responsable del programa Gran Canaria Me Gusta, Minerva Alonso, destacó que la jornada fue «muy positiva para Gran Canaria».

«Después de una primera incursión el año pasado, Gran Canaria consolida su participación en este evento que nos permite mostrar el trabajo tan importante que se está haciendo en la apuesta del producto local, y lo que significó para la Isla a nivel de economía circular, de cuidado del medio ambiente o de incentivo del sector restauración», concluyó.

Asimismo, el lunes, que fue cuando dio comienzo este importante congreso gastronómico, la cocina canaria también se sentó en la mesa grande del encuentro. Lo hizo dando a probar su producto km-0 en el almuerzo inaugural, organizado por los restaurantes Casa Romántica, Qué leche y el chef gomero Juan Carlos Clemente.

En esta ocasión, se pudo disfrutar de platos como cabrito asado con tapioca y yuca, además de un postre de café de Agaete, chocolate y algarroba, acompañado de un licor de gofio.

Por otro lado, el equipo del chef y asesor gastronómico del Cabildo de Tenerife, Juan Carlos Clemente, ofreció otro concepto de almuerzo elaborado a partir de las tradiciones marineras de la isla. El menú incluyó en este caso papas de color, sal marina y mojos; morena, gofio y miel; vieja, aguacate y cilantro; ensaladilla de camarón; pescado azul, batata de jable y mojo hervido; cazuela de burro, escaldón y pimienta picona; piña Gold, ron y melaza; y chuches de mar.

Después de tres días y de estas experiencias, la cocina canaria se hizo un hueco importante tras esta 27º edición de San Sebastián Gastronomika.