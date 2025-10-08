Limpieza del barranco de Telde, uno de los puntos negros de la ciudad

El Ayuntamiento de Telde, a través del área de Servicios Municipales, ha iniciado estos días una actuación de limpieza y retirada de residuos en el cauce del barranco de Telde, uno de los principales puntos negros del municipio debido al vertido incontrolado de basura, enseres y escombros. Los operarios municipales adscritos al área desplegaron medios para sanear la zona, en la que se había incrementado notablemente la acumulación de desechos en las últimas semanas.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha reforzado el control y la vigilancia en este y otros espacios similares mediante la Policía Local y la unidad de drones Unidron, que permite supervisar desde el aire la extensión del cauce y detectar posibles infractores.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señaló que «esta intervención responde a la necesidad de proteger el entorno y preservar la imagen de nuestro municipio, pero también a la voluntad de poner fin a la impunidad de quienes siguen ensuciando nuestros barrancos con vertidos ilegales».

Peña subrayó además que «la utilización de drones y la intensificación de la vigilancia policial permitirán actuar con mayor rapidez y eficacia, identificando a las personas responsables de estos hechos para que asuman las consecuencias».

El regidor añadió que «Telde no puede permitirse que sus espacios naturales se conviertan en escombreras; por eso, además de limpiar, estamos trabajando en medidas de control, sanción y concienciación ciudadana».

El Consistorio recuerda que depositar residuos en espacios públicos o cauces naturales constituye una infracción sancionable y hace un llamamiento a la ciudadanía para que utilice los recursos habilitados en el municipio, como los puntos limpios y el servicio de recogida de enseres.

Refuerzo de personal

Los trabajos que se están realizando en distintos puntos del municipio los están realizando un grupo de personas desempleadas del municipio y recién contratadas por el Ayuntamiento a través de un programa que está financiado en su totalidad por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del cabildo grancanario y el Gobierno de Canarias, por una cuantía de 414.560,60 euros.

El equipo está formado por 26 peones que se ocupan de las labores de limpieza, recogida de residuos y escombros, entre otros; y un encargado de obra, que supervisará las tareas y la organización de las cuadrillas, entre otros cargos. Los contratos tiene una duración de seis meses y la labor principal de los nuevos empleados por el Ayuntamiento residirá en la rehabilitación de espacios recreativos y naturales de Telde, así como en mejoras del paisaje municipal, y la limpieza y rehabilitación de otras zonas de la ciudad.