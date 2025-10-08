Este es el paraíso de las croquetas en Canarias: una parada obligatoria par los amantes del buen comer
Este local eleva las croquetas a otro nivel con sabores dulces y salados que sorprenden a todos los paladares
Las croquetas son uno de los platos clásico de la gastronomía española, se elaboran a raíz de una bechamel combinada con diferentes ingredientes para crear un sabor único.
La cuenta de TikTok @grancanaria.atugusto ha desvelado uno de los tesoros ocultos de Gran Canaria, ubicado en Moya donde se puede disfrutar de una gran variedad de croquetas tanto dulces como saladas.
El templo de la croqueta en Moya
En el municipio grancanario de Moya se encuentra La Croquetería de Moya, un auténtico paraíso para los amantes de las croquetas. Este pequeño local se ha convertido en una referencia gastronomía por su amplia variedad de sabores, tanto dulces como salados, elaborados de manera artesanal y con ingredientes de calidad.
Entre sus opciones destacan las croquetas saladas disponibles en raciones de seis unidades por 5,50 euros o doce por 10,80 euros, y las croquetas dulces, a dos euros la unidad. Una propuesta innovadora que ha conquistado los paladares de los más curiosos.
Además, ofrecen comida casera para llevar, perfecta para quienes no tienen tiempo y buscan disfrutar de platos tradicionales.
Mucho más que croquetas
Aunque las croquetas son las protagonistas, La Croquetería de Moya va más allá. En su carta se pueden encontrar opciones como las papas Maca, con cheddar, bacon y cebolla frita, la tortilla de chorizo de Teror y queso ahumado, la lasaña de carne o el clásico cordon bleu.
Además, cuentan con las irresistibles berlinas By Moya, una opción dulce ideal para poner el broche final a una buena comida.
Dónde encontrarlas
El local se encuentra ubicado en la Carretera Cabo Verde, 37 (Moya), en el norte de Gran Canaria. Este local abre de miércoles a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, y cierra lunes y martes por descanso del personal.
