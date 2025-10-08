Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde

Un plan especial de barrios refuerza la limpieza en las áreas rurales

El dispositivo municipal ya ha intervenido en la carretera de El Cardonal, Cuatro Puertas y ahora actúa en el entorno de Lomo Caldera

Operarios municipales limpian el entorno en Lomo Caldera. | LP/DLP

Operarios municipales limpian el entorno en Lomo Caldera. | LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde, a través del área de Servicios Municipales, desarrolla estos días un plan especial de limpieza en distintos barrios y enclaves rurales del municipio. El dispositivo municipal ya ha intervenido en la carretera de El Cardonal, Cuatro Puertas y actualmente actúa en Lomo La Caldera, donde se llevan a cabo tareas de retirada de residuos acumulados en orillas de carreteras, caminos y senderos, según informó ayer el Consistorio en un comunicado.

Los trabajos, que se realizan con el apoyo de operarios y vehículos municipales, incluyen la recogida de pequeños enseres, basura depositada de forma incontrolada y desechos arrastrados por el viento, que en ocasiones se concentran en puntos próximos a espacios naturales y zonas de tránsito vecinal.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destaca la importancia de esta intervención y subraya que «con este plan especial queremos dar respuesta a las necesidades de limpieza en zonas rurales que, en ocasiones, se ven más afectadas por vertidos y abandono de residuos». Añadió, además, que estas actuaciones «se desarrollarán de manera continua y planificada, con el fin de que cada barrio de Telde, desde la costa hasta las medianías, cuente con espacios dignos y limpios que mejoren la calidad de vida de los vecinos».

Tras las labores en Lomo La Caldera, el operativo continuará en áreas como Lomo Espino, Lomo Conejo y Jerez, completando así una primera fase del plan que busca recuperar y adecentar los espacios públicos en entornos naturales y rurales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents