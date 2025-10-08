Un plan especial de barrios refuerza la limpieza en las áreas rurales

El Ayuntamiento de Telde, a través del área de Servicios Municipales, desarrolla estos días un plan especial de limpieza en distintos barrios y enclaves rurales del municipio. El dispositivo municipal ya ha intervenido en la carretera de El Cardonal, Cuatro Puertas y actualmente actúa en Lomo La Caldera, donde se llevan a cabo tareas de retirada de residuos acumulados en orillas de carreteras, caminos y senderos, según informó ayer el Consistorio en un comunicado.

Los trabajos, que se realizan con el apoyo de operarios y vehículos municipales, incluyen la recogida de pequeños enseres, basura depositada de forma incontrolada y desechos arrastrados por el viento, que en ocasiones se concentran en puntos próximos a espacios naturales y zonas de tránsito vecinal.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destaca la importancia de esta intervención y subraya que «con este plan especial queremos dar respuesta a las necesidades de limpieza en zonas rurales que, en ocasiones, se ven más afectadas por vertidos y abandono de residuos». Añadió, además, que estas actuaciones «se desarrollarán de manera continua y planificada, con el fin de que cada barrio de Telde, desde la costa hasta las medianías, cuente con espacios dignos y limpios que mejoren la calidad de vida de los vecinos».

Tras las labores en Lomo La Caldera, el operativo continuará en áreas como Lomo Espino, Lomo Conejo y Jerez, completando así una primera fase del plan que busca recuperar y adecentar los espacios públicos en entornos naturales y rurales.